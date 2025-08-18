Нерест под защитой: казаки объявили войну браконьерам в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается активная борьба с браконьерством, особенно в наиболее уязвимый для природы период, когда наступил нерест рыбы. Более 100 казаков Окружного казачьего общества региона участвуют в совместных рейдах с МЧС, полицией и представителями рыбной отрасли, патрулируя водоёмы с мая по октябрь.
В ходе патрулирования изъято более 400 запрещённых орудий лова,
спасено и выпущено в природу свыше 50 особей осетровых рыб.
Троих браконьеров удалось задержать.
Было проведено более 70 профилактических бесед с рыбаками-любителями.
Особенностью этой работы стало использование изъятых сетей в специальной военной операции — они перерабатываются и применяются для защиты от дронов, что придаёт борьбе с браконьерством дополнительное стратегическое значение.
Атаман окружного казачьего общества Константин Зыбарев подчёркивает, что рейды нередко сопряжены с риском: "Иногда нарушители оказывают сопротивление, включая применение оружия. Опыт, полученный казаками в зоне СВО, помогает действовать решительно и эффективно".
Маршруты рейдов охватывают значительную часть Хабаровского края — от берегов Охотского моря до рек Амур и Амгунь, включая Николаевский, Ульчский, Комсомольский, Амурский и Тугуро-Чумиканский районы.
Патрулирование казаками водных объектов Хабаровского края будет не только продолжено, но и усилено. В сентябре на нерест в реки пойдёт лосось и любители легкой наживы продолжат свой преступный промысел. Но казаки готовы дать браконьерам новый бой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.