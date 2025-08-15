Ликвидирована? Нет, просто потерялась в базе: почему ФНС видит компанию, которой не существует

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Ошибки в работе налоговых органов чаще всего связаны с человеческим фактором, а не с программным обеспечением, при этом в ряде случаем они могут приводить к серьезным проблемам, особенно для контрагентов. О ситуациях с неактуальными данными в базе ФНС и их последствиях в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, комментируя ситуации, вызванные сбоями в налоговой системе.

налоговый вычет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
налоговый вычет

Ранее председатель совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин описал случай, когда де-факто несуществующая компания числится в реестре ФНС как активная. Несмотря на уведомление руководителя о ликвидации соответствущего ООО, в базе ФНС компания продолжает существовать.

"И это не одна, не две, не сотня, и не тысяча компаний только в одной Москве. А по России? Т.е., прорва мошеннических компаний по несколько лет не платят налогов и страховых взносов, но - вполне себе официально зарегистрированы, в любой момент могут сделать любую проводку по оплате чего угодно", — написал он в своем Telegram-канале.

Беляев подчеркнул, что подобные случаи нередки. По его словам, ошибки могут быть как в учете, так и в программном обеспечении, но чаще всего причиной является человеческий фактор.

"Там есть в учете и человеческий фактор, и программное обеспечение часто дает сбой, но чаще всего это конечно ошибка человека, человеческий фактор", — отметил Беляев.

Он привел пример из личного опыта, когда после продажи автомобиля и снятия его с учета еще три года приходили налоговые уведомления о необходимости уплаты налога на транспорт. Несмотря на ответы из ГАИ о том, что обязательств нет, письма из налоговой продолжали поступать.

Эксперт считает, что исправить ситуацию можно только путем обращений в соответствующие инстанции с требованием внести корректные данные в реестры и списки, чтобы компания или объект учета перестали числиться в них.

Он отметил, что последствия подобных ошибок могут быть разными. Если компания фактически работает, но числится ликвидированной, она оказывается в "серой зоне", не платит налоги и ведет деятельность вне правового поля. В случае возникновения споров контрагенты не могут предъявить претензии, поскольку юридически компания отсутствует.

"Тот, кто должен предъявлять претензии к этой компании, он оказывается в абсолютно бесправном положении, потому что этой компании нет, и он фактически предъявляет претензии некому", — добавил Беляев.

По словам эксперта, это приводит к убыткам как для контрагентов, так и для владельцев компаний, которые числятся в реестрах, но фактически не ведут деятельность.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
