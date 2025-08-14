Поведение в школах начнут оценивать: вот нужно знать

Леткова рассказала, что в 7 регионах введут оценки за поведение в школах

Учебные заведения с 1 сентября сами будут решать, как оценивать дисциплину учеников.

Оценки за поведение выставляли и в Российской империи, и в СССР, пока их не отменили в 1989 году.

В новом эксперименте будут участвовать 84 школы на территориях Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чечни и Мордовии.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова отметила, что школы смогут выбрать одну из трех систем оценки — двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое и недопустимое поведение) или пятиуровневую ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "совсем неудовлетворительно"). По итогам эксперимента будет утверждена одна из этих моделей.

Выставлять оценки за поведение будут классные руководители с учетом мнения и других педагогов.

Школьников будут оценивать за дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и взрослыми, социальную активность и правомерное поведение.

В остальных школах продолжит действовать прежняя система ответственности за проступки.

Эксперты отмечают, что введение оценок за поведение может оказать лишнее давление на учащихся. Это даже может отвлекать детей от основного учебного процесса. Те ученики, которые уже ведут себя дисциплинированно и не вызывают беспокойства, получат дополнительную нагрузку, которая может привести к обратному эффекту, сообщают "Известия".

