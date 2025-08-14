Крупный куш превратился в пыль: жительница Краснодара потеряла миллионы в лотерее

В Краснодарском крае счастливая обладательница лотерейного билета выиграла 357 миллионов. Её победу подтвердили, прислали инструкции, как забрать выигрыш. Однако через несколько часов сумма уменьшилась до 400 рублей.
Женщина устроила скандал, даже обратилась в суд, но выигрыш так и не получила.
Елена летом 2023 года купила три билета в "Спортлото "4 из 20". Один из них, по официальным данным розыгрыша 6 июня, был счастливым.
Организаторы оперативно связались с женщиной, поздравили её. Но спустя несколько часов сайт лотереи не показал другие номера, а выигрыш Елены не уменьшился почти в 900 тысяч раз.
В компании "Столото", которая проводила розыгрыш, сказали: произошла ошибка. По словам организаторов, случился масштабный сбой системы перед тиражом. В итоге признали результаты недействительными. Нового обладателя счастливого билета так и не нашли.
В итоге районный суд Москвы отказал женщине в выплате. Ей объяснили, что тираж прошёл в назначенное время, нарушений в работе оборудования не выявлено, а неверные результаты отразились из-за зависания сайта и приложения.
Основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин задался вопросом: "Если они уже подвели итоги розыгрыша, а потом выигрыш убрали — мне это, честно говоря, не очень нравится. Каким образом участник игры в лотерею защищён от того, что ему заменят результат?"
Он отметил, что к системе есть доступ только у организаторов и финансовых служб, а налоговая получает данные сразу. Если же ФНС зафиксировала выигрыш, а потом он исчезает, остаётся вопрос, то где гарантия честности?
По мнению эксперта, такая ситуация наносит большой ущерб имиджу государственной лотереи.
За 2024 год выручка компании "Столото" составила 33,4 миллиарда рублей — на 21,7 процента больше, чем в 2023-м, сообщает "Царьград".
Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те.
