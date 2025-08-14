Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Крупный куш превратился в пыль: жительница Краснодара потеряла миллионы в лотерее

Жительницу Краснодара обманули организаторы крупной лотереи
2:20
Общество

В Краснодарском крае счастливая обладательница лотерейного билета выиграла 357 миллионов. Её победу подтвердили, прислали инструкции, как забрать выигрыш. Однако через несколько часов сумма уменьшилась до 400 рублей.

Лотерейные билеты
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лотерейные билеты

Женщина устроила скандал, даже обратилась в суд, но выигрыш так и не получила.

Елена летом 2023 года купила три билета в "Спортлото "4 из 20". Один из них, по официальным данным розыгрыша 6 июня, был счастливым.

Организаторы оперативно связались с женщиной, поздравили её. Но спустя несколько часов сайт лотереи не показал другие номера, а выигрыш Елены не уменьшился почти в 900 тысяч раз.

В компании "Столото", которая проводила розыгрыш, сказали: произошла ошибка. По словам организаторов, случился масштабный сбой системы перед тиражом. В итоге признали результаты недействительными. Нового обладателя счастливого билета так и не нашли.

В итоге районный суд Москвы отказал женщине в выплате. Ей объяснили, что тираж прошёл в назначенное время, нарушений в работе оборудования не выявлено, а неверные результаты отразились из-за зависания сайта и приложения.

Основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин задался вопросом: "Если они уже подвели итоги розыгрыша, а потом выигрыш убрали — мне это, честно говоря, не очень нравится. Каким образом участник игры в лотерею защищён от того, что ему заменят результат?"

Он отметил, что к системе есть доступ только у организаторов и финансовых служб, а налоговая получает данные сразу. Если же ФНС зафиксировала выигрыш, а потом он исчезает, остаётся вопрос, то где гарантия честности?

По мнению эксперта, такая ситуация наносит большой ущерб имиджу государственной лотереи.

За 2024 год выручка компании "Столото" составила 33,4 миллиарда рублей — на 21,7 процента больше, чем в 2023-м, сообщает "Царьград".

Уточнения

Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
