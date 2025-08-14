Главную улицу Петербурга изменят до неузнаваемости: работы коснутся даже исторических мостов

В Петербурге приступили к масштабному обновлению Невского проспекта

1:32 Your browser does not support the audio element. Общество

В Петербурге стартовал грандиозный ремонт главной улицы города — Невского проспекта. С 13 августа дорожные бригады взялись за участок от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, включая знаменитые Зеленый, Казанский и Аничков мосты.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Люди идут по улице

По словам вице-губернатора Николая Линченко, на 2,7 километра дороги уложат новый асфальт, а площадь обновления превысит 70 тысяч квадратных метров. В работах задействованы около 130 специалистов и 145 единиц техники.

Особое внимание уделят долговечности покрытия: в местах повышенной нагрузки его укрепят стальной сеткой, пишет rosbalt.ru.

При этом городские власти заверили, что ремонт не парализует движение. Закрывать полностью ключевые участки — от площади Восстания до Садовой и от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта — не будут. Работы будут идти поэтапно, чтобы сохранить привычный ритм жизни горожан и туристов.

Отдельный фронт работ развернётся на трёх мостах, которые признаны объектами культурного наследия. На Казанском мосту уже начали снимать старый асфальт, чтобы уложить 1611 квадратных метров нового покрытия.

Общая площадь обновления асфальта на Казанском, Зеленом и Аничковом мостах превысит 4 тысячи "квадратов".

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.