Историки: башни Хулам, Мамия-Кала и Болат-Кала были ключевыми элементами обороны горцев
Массивная рама зеркала визуально утяжеляет интерьер ванной комнаты
Безопасные методы снятия гель-лака без повреждения натуральных ногтей
Ранний контакт детей с кошками может снизить риск аллергии и астмы
Адвокат Диброва объяснил появление жены на фоне скандала: реакция россиян
Для уничтожения тли на яблонях используют раствор подсолнечного масла
Рената Литвинова заинтриговала поклонников траурным образом из Парижа
Психолог Долгов: заставлять доедать формирует пищевые расстройства
39-летняя Ольга Бузова заявила, что выглядит на 25 лет

Главную улицу Петербурга изменят до неузнаваемости: работы коснутся даже исторических мостов

В Петербурге приступили к масштабному обновлению Невского проспекта
1:32
Общество

В Петербурге стартовал грандиозный ремонт главной улицы города — Невского проспекта. С 13 августа дорожные бригады взялись за участок от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, включая знаменитые Зеленый, Казанский и Аничков мосты.

Люди идут по улице
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Люди идут по улице

По словам вице-губернатора Николая Линченко, на 2,7 километра дороги уложат новый асфальт, а площадь обновления превысит 70 тысяч квадратных метров. В работах задействованы около 130 специалистов и 145 единиц техники.

Особое внимание уделят долговечности покрытия: в местах повышенной нагрузки его укрепят стальной сеткой, пишет rosbalt.ru.

При этом городские власти заверили, что ремонт не парализует движение. Закрывать полностью ключевые участки — от площади Восстания до Садовой и от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта — не будут. Работы будут идти поэтапно, чтобы сохранить привычный ритм жизни горожан и туристов.

Отдельный фронт работ развернётся на трёх мостах, которые признаны объектами культурного наследия. На Казанском мосту уже начали снимать старый асфальт, чтобы уложить 1611 квадратных метров нового покрытия.

Общая площадь обновления асфальта на Казанском, Зеленом и Аничковом мостах превысит 4 тысячи "квадратов".

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д; разг. Питер, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
