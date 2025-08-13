Мессенджеры под частичным запретом: почему теперь звонки могут не пройти

В Госдуме объяснили необходимость частичной блокировки звонков в мессенджерах

1:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Ограничения звонков в мессенджерах введены для защиты граждан от мошенников и предотвращения терактов. Об этом Pravda.Ru сообщил зампред комитета Госдумы по информполитике Олег Матвейчев, комментируя соответствующее решение регуляторов.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее Роскомнадзор сообщил о частичном ограничении звонков через Telegram и WhatsApp в России. В ведомстве пояснили, что такие меры приняты для противодействия преступникам. Других ограничений функционала этих мессенджеров не вводится.

Матвейчев пояснил, что решение связано с активностью украинских мошенников, которые обманывают доверчивых граждан, особенно пенсионеров, и втягивают их в противоправные действия.

"Это связано с мошенническими действиями украинцев, которые продолжают выманивать у наших доверчивых граждан и особенно пенсионеров самых социально незащищенных огромные суммы денег, речь идет о миллионах, люди все что в жизни копили вот у них выманивают", — сказал Матвейчев.

Он подчеркнул, что через мессенджеры нередко вербуют подростков, обещая им небольшие суммы за участие в диверсиях.

"Для того, чтобы его ребенка, которому там 14-летнему, 15-летнему, за 10 тысяч рублей, ему что-то пообещают и скажут, иди возьми закладку, какой-нибудь пакетик, а потом положи ее на рельсы там где-нибудь и что-нибудь взорви. И этот ребенок это сделает, потом его сажают. И на всю жизнь он террорист", — подчеркнул парламентарий.

Матвейчев также напомнил, что перебои в связи могут быть связаны с работой средств радиоэлектронной борьбы, которые мешают наведению дронов.

В завершение депутат отметил, что звонки через WhatsApp используются злоумышленниками для связи с потенциальными жертвами.