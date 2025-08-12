От посылки до кредита: схема обмана, в которую попадаются даже осторожные

IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества

1:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники выманивают у россиян коды из смс, представляясь курьерами или сотрудниками "Роскомнадзора". Об этом Pravda.Ru предупредил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенник

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в 2025 году мошенники начали активно использовать многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки, а затем от сотрудников ведомства. На первом этапе злоумышленники звонят жертве в мессенджере, представляясь сотрудниками службы доставки, и просят сообщить код из смс. Позже они прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, после чего, под различными предлогами, вынуждают оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

По словам Власова, схема с "курьером" не является новой и используется уже несколько месяцев. Злоумышленники звонят и просят назвать код, якобы для передачи товара курьеру. Многие попадаются, так как почти каждый ожидает доставку. Получив код, мошенники используют его для кражи денег.

Он отметил, что схема с "Роскомнадзором" по сути повторяет старые методы обмана. Мошенники угрожают отключением услуг или обвиняют в незаконных действиях, добиваясь от жертвы передачи кода.

"Звонит вам Роскомнадзор в мессенджере, не снимайте трубку. Ну, потому что не звонит Роскомнадзор в мессенджере", — подчеркнул Власов.

Эксперт советует при звонках от "курьеров" действовать просто: если человек действительно ждет доставку, код можно назвать только после получения товара. В остальных случаях лучше прекратить разговор.

"А что касается любых там звонков в мессенджерах от любой как бы государственной структуры, не берите трубку потому что это точно мошенники", — добавил он.