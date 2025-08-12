Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психиатр назвала психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни
Фитнес-специалисты: танцы улучшают работу мозга и снижают риск падений у пожилых
Опытные кулинары готовят кукурузу с чесноком, розмарином и сливочным маслом
Инфекционисты призвали внести вакцинацию от менингококка в календарь прививок из-за роста заболеваемости
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
Мать Марины Зудиной призналась, что сразу одобрила роман дочери и Табакова
Врачи Джузеппе и Сингх объяснили, почему душ лучше принимать вечером, а не утром
Терапевт Карабиненко: исключите две причины потливости во сне
Тренеры рекомендуют перед пробежкой есть за два часа и выбирать лёгкий белок

От посылки до кредита: схема обмана, в которую попадаются даже осторожные

IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества
1:56
Общество

Мошенники выманивают у россиян коды из смс, представляясь курьерами или сотрудниками "Роскомнадзора". Об этом Pravda.Ru предупредил эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мошенник

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что в 2025 году мошенники начали активно использовать многоэтапную схему обмана россиян со звонками якобы от службы доставки, а затем от сотрудников ведомства. На первом этапе злоумышленники звонят жертве в мессенджере, представляясь сотрудниками службы доставки, и просят сообщить код из смс. Позже они прерывают разговор и имитируют сообщение от Роскомнадзора, после чего, под различными предлогами, вынуждают оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

По словам Власова, схема с "курьером" не является новой и используется уже несколько месяцев. Злоумышленники звонят и просят назвать код, якобы для передачи товара курьеру. Многие попадаются, так как почти каждый ожидает доставку. Получив код, мошенники используют его для кражи денег.

Он отметил, что схема с "Роскомнадзором" по сути повторяет старые методы обмана. Мошенники угрожают отключением услуг или обвиняют в незаконных действиях, добиваясь от жертвы передачи кода.

"Звонит вам Роскомнадзор в мессенджере, не снимайте трубку. Ну, потому что не звонит Роскомнадзор в мессенджере", — подчеркнул Власов.

Эксперт советует при звонках от "курьеров" действовать просто: если человек действительно ждет доставку, код можно назвать только после получения товара. В остальных случаях лучше прекратить разговор.

"А что касается любых там звонков в мессенджерах от любой как бы государственной структуры, не берите трубку потому что это точно мошенники", — добавил он.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Домашние животные
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки
Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в отеле Captain Cook в Анкоридже
Кулинары поделились пошаговым рецептом жаркого с лесными грибами
Кардиологи назвали простой способ улучшить давление и холестерин с помощью этого продукта
Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан
В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.