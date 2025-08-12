Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Химик Дорохов перечислил самые опасные кухонные моющие средства
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Психиатр назвала психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни
Растворите морскую соль в тёплой воде, чтобы снять отёчность и восстановить силы
Фитнес-специалисты: танцы улучшают работу мозга и снижают риск падений у пожилых
Опытные кулинары готовят кукурузу с чесноком, розмарином и сливочным маслом
Инфекционисты призвали внести вакцинацию от менингококка в календарь прививок из-за роста заболеваемости
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
Мать Марины Зудиной призналась, что сразу одобрила роман дочери и Табакова

Исключение детей мигрантов из школ — путь в хаос: Вассерман осудил новую инициатиаву

В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов
2:14
Общество

Введение платы за обучение иностранцев в российских школах недопустимо. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по просвещению, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя соответствующий проект закона, внесенный в нижнюю палату парламента.

дети учатся в школе в классе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети учатся в школе в классе

Ранее в Госдуму внесен межфракционный законопроект, которым предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах и ограничить количество бесплатных попыток прохождения тестирования на знание русского языка, пишет РБК. В пояснительной записке отмечается, что из-за увеличения числа детей мигрантов в российских школах в 2025 году не хватает более 900 тыс. мест.

По мнению Вассермана, подобная мера нанесет вред всей системе образования.

"Я буду выступать против этого законопроекта", — подчеркнул он.

Вассерман считает, что исключение детей мигрантов из системы школьного образования негативно скажется на обществе.

"Потому что платное образование оставит значительную часть школьников за пределами вообще системы общественного присмотра, в какой бы то ни было форме. А человек, выброшенный из-под общественного присмотра, становится опасен для всех, включая самого себя", — пояснил он.

Он напомнил, что существует два подхода к образованию детей мигрантов. Первый, по его словам, популярен в некоторых странах Ближнего Востока, где мигрантов используют лишь как рабочую силу, не предоставляя им никаких прав. Второй — соответствует традициям русской цивилизации.

"Русский может стать любой, если сам захочет. Соответственно, в рамках традиции русской цивилизации необходимо обеспечивать образование всех детей мигрантов с тем, чтобы если не сами мигранты, то хотя бы их дети уже становились русскими. Уже были воспитаны как русские и, на мой взгляд, этот вариант больше соответствует традициям русской цивилизации. А потому я за то, чтобы максимально можно было чтобы максимально обучать детей, в том числе и детей эмигрантов", — подчеркнул Вассерман.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Наука и техника
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма Аудио 
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди
Домашние животные
Бычьи акулы обитают в устьях рек и мелководьях, где часто находятся люди Аудио 
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Приучайте собаку к самоконтролю, прерывая прогулку при натяжении поводка
Дефицит калия и корневая гниль приводят к потере урожая винограда
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
IT-эксперт рассказал о способах защиты от нового вида мошенничества
Бродский: 12 новелл от первого лица: в Театре МОСТ — премьера постановки
Anchorage Daily News: Путин и Трамп могут встретиться в отеле Captain Cook в Анкоридже
Кулинары поделились пошаговым рецептом жаркого с лесными грибами
Кардиологи назвали простой способ улучшить давление и холестерин с помощью этого продукта
Аренда в Москве подорожает к сентябрю — аналитики Циан
В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.