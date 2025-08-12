Исключение детей мигрантов из школ — путь в хаос: Вассерман осудил новую инициатиаву

В Госдуме резко раскритиковали идею сделать платной школу для детей мигрантов

Введение платы за обучение иностранцев в российских школах недопустимо. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по просвещению, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя соответствующий проект закона, внесенный в нижнюю палату парламента.

Ранее в Госдуму внесен межфракционный законопроект, которым предлагается ввести платное обучение для иностранцев в российских школах и ограничить количество бесплатных попыток прохождения тестирования на знание русского языка, пишет РБК. В пояснительной записке отмечается, что из-за увеличения числа детей мигрантов в российских школах в 2025 году не хватает более 900 тыс. мест.

По мнению Вассермана, подобная мера нанесет вред всей системе образования.

"Я буду выступать против этого законопроекта", — подчеркнул он.

Вассерман считает, что исключение детей мигрантов из системы школьного образования негативно скажется на обществе.

"Потому что платное образование оставит значительную часть школьников за пределами вообще системы общественного присмотра, в какой бы то ни было форме. А человек, выброшенный из-под общественного присмотра, становится опасен для всех, включая самого себя", — пояснил он.

Он напомнил, что существует два подхода к образованию детей мигрантов. Первый, по его словам, популярен в некоторых странах Ближнего Востока, где мигрантов используют лишь как рабочую силу, не предоставляя им никаких прав. Второй — соответствует традициям русской цивилизации.

"Русский может стать любой, если сам захочет. Соответственно, в рамках традиции русской цивилизации необходимо обеспечивать образование всех детей мигрантов с тем, чтобы если не сами мигранты, то хотя бы их дети уже становились русскими. Уже были воспитаны как русские и, на мой взгляд, этот вариант больше соответствует традициям русской цивилизации. А потому я за то, чтобы максимально можно было чтобы максимально обучать детей, в том числе и детей эмигрантов", — подчеркнул Вассерман.