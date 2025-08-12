Отчетно-выборный круг Вологодского окружного казачьего общества: принято важное решение

Евгений Авсеенко избран новым атаманом Вологодского казачьего общества

В минувшие выходные, 9-10 августа, в Вологде состоялся отчётно-выборный круг Вологодского окружного казачьего общества. В ходе заседания был избран новый атаман — им стал войсковой старшина Евгений Авсеенко.

Выборы нового атамана Вологодского казачьего общества

Уход с поста по возрасту и благодарность за службу

Предыдущий атаман, казачий полковник Александр Яровой, покинул пост в связи с возрастом. Участники круга поблагодарили его за многолетнюю безупречную службу, активную деятельность по сохранению православных ценностей, патриотическое воспитание молодёжи и участие в восстановлении храмов.

Новый атаман: профессионал с богатым опытом

Евгений Авсеенко — выпускник военно-юридического факультета Военного института МО СССР, прошёл службу в следственном аппарате военной прокуратуры, а также в органах ФСБ. Сегодня он занимает должность заместителя руководителя администрации губернатора Вологодской области. Этот управленческий опыт и понимание структуры государственной власти дадут новый импульс развитию казачьего общества.

"Для меня большая честь возглавить окружное казачье общество. Будем укреплять взаимодействие с областной властью, Русской Православной Церковью и молодёжью. Наша задача — сохранить традиции и отвечать на вызовы времени", — подчеркнул Евгений Авсеенко в своём выступлении.

Поддержка региональных властей и духовенства

В работе круга принял участие первый заместитель губернатора Вологодской области Иван Иноземцев. Он отметил значимость казачества в сохранении духовно-нравственных традиций региона, а также выразил уверенность в перспективах дальнейшего сотрудничества.

Также на круге выступили:

первый заместитель (товарищ) атамана ВКО ЦКВ Геннадий Сидорин ;

; начальник штаба Северо-Западного казачьего войска Никита Ятманов ;

; Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Новый атаман — новые задачи и вызовы

С избранием Евгения Авсеенко Вологодское казачество открывает новую страницу своей истории. Укрепление связей с обществом, властью и Церковью, воспитание молодёжи, сохранение исторической памяти — приоритетные направления, которые обозначил новый атаман.