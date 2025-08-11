Утро без слез: простое правило поможет ребенку подготовиться к началу учебного года

Психолог назвала главный фактор подготовки ребенка к началу учебного года

Главным условием успешного старта учебного года психолог считает постепенное восстановление режима сна и бодрствования. Об этом Pravda.Ru сообщила семейный системный психолог Алена Леонова, комментируя подготовку детей к школе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Школьный рюкзак и набор

По словам Леоновой, подход к подготовке зависит от возраста и опыта ребенка: впервые ли он идет в школу, уже учится несколько лет или готовится к выпускным экзаменам. Однако ключевой совет универсален — заранее наладить режим сна.

"Самое такое основное – это восстановить режим, потому что вряд ли он, конечно, летом вставал такую рань, и нужно загодя восстанавливать режим, чтобы не получилось так, что 1 сентября, а он привык спать до 12, а ему надо в школу встать в 7 утра", — пояснила Леонова.

Она добавила, что на выработку привычки вставать рано может потребоваться не меньше двух недель, поэтому начинать стоит как можно раньше.

Отдельно Леонова остановилась на рекомендациях для первоклассников.

"Это родители должны объяснять, что школа – это то место, где подчиняются определенным правилам. И, естественно, рассказать, что там будет, как там будет. Сказать ему, чтобы он обязательно, если вдруг что-то ему не так, обращался к старшим взрослым, чтобы он подходил к учительнице, чтобы с ней как-то разговаривал, если, допустим, у него есть какие-то вопросы", — отметила психолог.

Для учеников, уже знакомых со школьной жизнью, эксперт советует акцентировать внимание на положительных сторонах учебы — встречах с друзьями, новых предметах, кружках и мероприятиях.

"Говорить о хорошем нужно, чтобы он это предвкушал, чтобы он этого ждал, чтобы у него был настрой на то, чтобы войти в это с какой-то радостью", — подчеркнула Леонова.