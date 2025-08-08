Интернет по возрасту: в России могут ввести особые сим-карты

В Госдуме поддержали идею специальных сим-карт для детей

2:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Специализированные сим-карты с фильтрацией помогут защитить детей от вредного контента. Об этом в разговоре с Pravda.Ru поддержал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя соответствующую инициативу Минцифры.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети и глобальная сеть

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что Минцифры предлагает ввести сим-карты для детей до 14 лет с фильтрацией трафика. По его словам, такие карты будут включать "набор безопасных ограничений", а также не позволят авторизоваться в соцсетях с возрастными органичениями.

Свинцов заявил, что полностью поддерживает инициативу Минцифры, поскольку сам выступал с подобным предложением ещё десять лет назад. Он подчеркнул, что дети начинают пользоваться мобильным интернетом с раннего возраста, и важно, чтобы их трафик фильтровался автоматически, без участия родителей.

По словам депутата, сегодня сим-карты по закону можно оформить только с 18 лет, но дети пользуются интернетом гораздо раньше, поэтому важно создать специальный продукт, который изначально будет закреплён за ребёнком и изменяться с возрастом.

"Если будут специализированные сим-карты, которые пусть даже для начала будут оформляться на родителей, но они уже будут закрепляться за ребёнком, и постепенно, с повышением возраста, там будет меняться допуск к контенту по аналогии, как у нас есть там 0+, 6+, 12+ и так далее", — пояснил Свинцов.

Он добавил, что ни один родитель не будет вручную настраивать смартфон, поэтому фильтрация должна происходить на стороне оператора. Механизм должен быть встроен в саму сим-карту, где будет учитываться возраст ребёнка.

"Это должны делать непосредственно мобильные операторы, те, кто предоставляет услугу, там все это должно быть в автоматическом режиме", — подчеркнул депутат.

Свинцов также считает, что при достижении 14 лет такие сим-карты можно будет переоформлять на самого подростка с сохранением возрастных ограничений.

"В этой сим-карте просто будет прописан возраст ребёнка, и все. И она автоматически будет корректироваться так же, как человек получает там паспорт, у него появляется определённый доступ", — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что внедрять механизм нужно как можно скорее.