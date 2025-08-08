Гигантская голова Маска колесит по паркам США: у этой акции есть тайный манифест

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гигантский бюст Илона Маска колесит по национальным паркам США
Общество

Йеллоустонский национальный парк стал очередной остановкой для необычного зрелища: на прицепе за белым Dodge Ram через просторы федеральных заповедников катается 12-футовая голова Илона Маска.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск

Бюст, выполненный в римском стиле и увенчанный балдахином с колоннами, украшенными синими звездами, стал визуальным воплощением протеста против сокращений, проводимых в рамках DOGE — правительственного агентства по "повышению эффективности", созданного по инициативе президента Дональда Трампа.

Надпись на платформе не оставляет сомнений в посыле: "Сделайте Америку ждущей снова. Теперь с более длинными очередями благодаря DOGE Cuts".

Скульптура объехала уже несколько знаковых мест: от Национального парка Арки в Юте до Йосемити в Калифорнии и горы Рейнир в штате Вашингтон. А теперь и Йеллоустон. Со своей ухмылкой и пустыми глазами, бюст Маска стал символом политики, последствия которой ощущают все, кто пытается попасть в перегруженные и недоукомплектованные парки этим летом.

Как сообщают активисты, стоящие за акцией, цель — привлечь внимание к разрушительным сокращениям в Службе национальных парков. После вступления Трампа в должность, по оценкам Ассоциации охраны парков, ведомство потеряло около четверти своего постоянного состава. Ситуация усугубляется летом, когда поток туристов достигает пика. В результате — закрытые туалеты, укороченные часы работы и километровые очереди на входе.

Протест оформлен с креативной дерзостью. Скульптура Маска, согласно анонимному письму, отправленному в редакцию Cowboy State Daily с адреса "Гигантская голова Илона", изготовлена из пенопласта, проволоки, дерева и эпоксидной смолы, а напечатана частично на 3D-принтере. Люди, стоящие за инсталляцией, утверждают, что действуют ради привлечения внимания к проблеме, а не ради славы. Поэтому и сохраняют анонимность.

В письме они пояснили, что считают политику увольнений, инициированную Маском в бытность его главой DOGE, безумной и разрушительной. По их мнению, самое эффективное средство выразить протест — это в буквальном смысле пустить в народ "лицо" этого решения. Особенно — в тех местах, где последствия политики ощущаются острее всего.

Официальные лица пока не дали комментариев относительно правомерности появления скульптуры на территории национальных парков. Министр внутренних дел Дуг Бургам ранее заявлял, что федеральные земли будут оставаться открытыми и доступными для всех, несмотря на сложности с кадрами. Однако у демонстрантов и посетителей парков, судя по реакции в соцсетях, на этот счёт своё мнение.

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla; основатель The Boring Company; соучредитель Neuralink и OpenAI; владелец социальной сети X (ранее — «Твиттер»). 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
