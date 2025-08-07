Русский мир без русской школы? В России спорят, кто должен платить за школу для детей мигрантов

В Госдуме раскритиковали идею платного школьного образования для детей мигрантов в РФ

Образование для детей мигрантов в России должно оставаться бесплатным, если речь идет о государственных и муниципальных школах. Такое мнение по просьбе Pravda.Ru выразил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Михаил Берулава.

Ранее директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут сообщил, что введение платного обучения для детей мигрантов с 1 по 11 класс противоречит Конституции России.

Берулава подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно больше людей говорили на русском языке и соблюдали местные законы. В этом контексте, по его мнению, государство должно обеспечивать детям мигрантов доступ к бесплатному образованию в школах, если речь идет о государственных или муниципальных учреждениях.

"Если мы проталкиваем русский мир и нам хочется, чтобы как можно больше людей говорили по-русски, приезжали к нам, соблюдали законы и нормативные документы, которые у нас есть, то, я считаю, что нельзя ни в коей мере [делать школьное образование для детей мигрантов платным]", — заявил Берулава.

Он пояснил, что для частных школ действуют отдельные правила, и обучение в них может быть платным.

При этом он убежден, что государственная политика в сфере образования должна быть единой для всех, независимо от гражданства учащихся.

По его словам, такой подход будет способствовать интересам России.