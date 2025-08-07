Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солисты Миража заявили, что не жалуются на гонорары после выхода Слова пацана
Синоптик Вильфанд опроверг главный миф про магнитные бури
Зелёные помидоры дозреют за 2 дня при хранении с яблоками — агрономы
Техэксперт Александр Тарасов: перед дорогой нужно проверить давление и износ протектора
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным

Русский мир без русской школы? В России спорят, кто должен платить за школу для детей мигрантов

В Госдуме раскритиковали идею платного школьного образования для детей мигрантов в РФ
1:37
Общество

Образование для детей мигрантов в России должно оставаться бесплатным, если речь идет о государственных и муниципальных школах. Такое мнение по просьбе Pravda.Ru выразил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Михаил Берулава.

Ребенок в школе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ребенок в школе

Ранее директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут сообщил, что введение платного обучения для детей мигрантов с 1 по 11 класс противоречит Конституции России. 

Берулава подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно больше людей говорили на русском языке и соблюдали местные законы. В этом контексте, по его мнению, государство должно обеспечивать детям мигрантов доступ к бесплатному образованию в школах, если речь идет о государственных или муниципальных учреждениях.

"Если мы проталкиваем русский мир и нам хочется, чтобы как можно больше людей говорили по-русски, приезжали к нам, соблюдали законы и нормативные документы, которые у нас есть, то, я считаю, что нельзя ни в коей мере [делать школьное образование для детей мигрантов платным]", — заявил Берулава.

Он пояснил, что для частных школ действуют отдельные правила, и обучение в них может быть платным.

При этом он убежден, что государственная политика в сфере образования должна быть единой для всех, независимо от гражданства учащихся.

По его словам, такой подход будет способствовать интересам России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Домашние животные
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой Аудио 
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами
Прогнозы и статистика
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Аудио 
Популярное
Морж против белого медведя: почему даже самый сильный хищник Арктики боится этих гигантов

Узнайте, почему белые медведи избегают встречи с мощными моржами и какие секреты скрывают их гигантские бивни, служащие уникальными инструментами для выживания.

Белые медведи избегают моржей, так как те могут защищаться мощными бивнями
Инструкторы по дрессировке назвали базовые команды для управления собакой
Забудьте сидеть и дай лапу: вот что действительно нужно знать вашей собаке
Телескоп Уэбба обнаружил нечто невероятное: маленькие красные точки меняют наше понимание Вселенной
Не только в сказке: в каких случаях волки действительно охотятся на людей
Провал политики Моди: братские обятия с Трампом обернулись 50% пошлинами Любовь Степушова Миграция в Россию: скрытые угрозы и перспективы — экспертный анализ Рустем Сафронов Транзитная война на Кавказе: Россия, Иран и Азербайджан делят сферы влияния Михаил Дёмин
Ласковая мордашка и ангельский взгляд — лишь прикрытие: тёмная сторона самого милого животного планеты
Снял катализатор — сервис обогатился: водителей заставляют платить дважды
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Доверие рушится за секунду: касание, которое собака воспринимает как угрозу
Последние материалы
Jah Khalib прервал тур по Казахстану из-за критического состояния дочери
Bloomberg: мировой дефицит платины достиг критической стадии в 2025 году
Простой рецепт гречневой лапши со свининой: готовка за 30 минут
Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе и рисках зелёного чая
В Госдуме усомнились в намерениях Трампа на фоне готовящейся встречи с Путиным
Минпросвещения: запрет детям мигрантов учиться бесплатно нарушает Конституцию РФ
Обувь, которая визуально увеличивает рост: советы стилистов
Учёные УрФУ испытали бактерии из солёного озера для защиты урожая от засоления
Сланцевый камень подходит для отделки кухни, ванной, спальни и каминов — дизайнеры
Готовый корм безопаснее и сбалансированнее сырого мяса — предупреждают врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.