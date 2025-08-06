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Как в Питере решили бороться с терроризмом? Перед поездкой в метро теперь нужно заряжать гаджет

Заряжать гаджет в метро Питера не разрешат, а с выключенным телефоном в поезд не пустят
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Общество

Новые антитеррористические меры в метрополитене Санкт-Петербурга можно считать абсурдными и бессмысленными. Также они угрожают безопасности пассажиров.

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Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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В метро Санкт-Петербурга теперь при досмотре просят включить смартфон и другую электронику. При этом подключаться к розеткам в метрополитене нельзя. А если техника разряжена или работает только от сети, в метро могут не пустить.

Но как разряженный телефон повышает риск теракта? По факту это security theater — не столько борьба с терроризм, сколько видимость контроля. Из-за этого на входе в метро огромные очереди, нервы.

Лучше же инвестировать в современные методы досмотра, но власти вместо этого пытаются натянуть аналоговые представления о контроле на цифровую реальность, совершенно игнорируя контекст, пишет rosbalt. ru.

Уточнения

Метрополите́н — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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