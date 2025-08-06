Россияне в августе столкнутся с переменами: вот какие законы приняты

В августе этого года в России произойдут изменения законодательства. Что именно изменится, читайте ниже.
С 1 августа банки могут открывать счета и выдавать карты несовершеннолетним только с согласия их родителей или законных представителей, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Также с 1 августа россияне могут отказаться от получения рассылок. Для этого нужно обратиться к оператору связи.
С 3 августа для участников спецоперации срок действия результатов ЕГЭ, необходимых чтобы поступить в вуз, приостановлен на время их участия в СВО.
С 1 августа создается государственная информационная система с оператором ФАС по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений.
За это будут наказывать — до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миллионов рублей. Норма распространяется на мемориалы, расположенные как в России, так и за ее пределами.
Этот срок увеличат до года. Ранее заявку можно было подать в течение шести месяцев. Мера позволит защищать права авторов, предоставляющих изобретение на выставке до даты подачи заявки на выдачу патента.
С 3 августа регламентируются вопросы строительства, реконструкции, капремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.
С 20 августа под обязательный контроль подпадет ряд операций с драгоценными металлами и камнями на сумму от одного миллиона рублей.
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В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.