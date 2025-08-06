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Россияне в августе столкнутся с переменами: вот какие законы приняты

Как изменится жизнь россиян в августе: приняты новые законы
2:08
Общество

В августе этого года в России произойдут изменения законодательства. Что именно изменится, читайте ниже.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Подросткам разрешили открывать счет в банке

С 1 августа банки могут открывать счета и выдавать карты несовершеннолетним только с согласия их родителей или законных представителей, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Отказ от массовых рассылок

Также с 1 августа россияне могут отказаться от получения рассылок. Для этого нужно обратиться к оператору связи.

Срок действия ЕГЭ продлён для участников СВО

С 3 августа для участников спецоперации срок действия результатов ЕГЭ, необходимых чтобы поступить в вуз, приостановлен на время их участия в СВО.

Защита конкуренции

С 1 августа создается государственная информационная система с оператором ФАС по предупреждению, выявлению и пресечению ограничивающих конкуренцию соглашений.

Наказание за осквернение воинских захоронений

За это будут наказывать — до пяти лет лишения свободы или штраф в размере до пяти миллионов рублей. Норма распространяется на мемориалы, расположенные как в России, так и за ее пределами.

Срок выдачи патента после раскрытия изобретения увеличится

Этот срок увеличат до года. Ранее заявку можно было подать в течение шести месяцев. Мера позволит защищать права авторов, предоставляющих изобретение на выставке до даты подачи заявки на выдачу патента.

Улучшение качества связи на автомагистралях

С 3 августа регламентируются вопросы строительства, реконструкции, капремонта и эксплуатации инженерных коммуникаций, линий связи и сооружений в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

Контроль за оборотом драгметаллов и камней усилится

С 20 августа под обязательный контроль подпадет ряд операций с драгоценными металлами и камнями на сумму от одного миллиона рублей.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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