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В Тюменской области почтили память легендарного атамана Ермака покорителя Сибири

Общество

С 1 по 3 августа в селе Вагай Тюменской области состоялись ежегодные торжественные мероприятия, посвящённые памяти Ермака Тимофеевича, первого атамана Сибири, и его соратников. Организатором выступило Сибирское войсковое казачье общество (СВКО).

Празднование Дня памяти Ермака Тимофеевича
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Празднование Дня памяти Ермака Тимофеевича

Более 300 участников со всего Сибирского федерального округа

В Вагай приехали делегации казаков из Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Также в мероприятиях приняли участие депутаты Законодательного собрания Тюменской области, представители администрации города Тюмени и Вагайского района, духовенство Тобольско-Тюменской епархии.

Среди почётных гостей — атаман Енисейского казачьего войска Николай Худолеев.

Совет атаманов поставил боевые задачи и наградил отличившихся

Накануне основных мероприятий прошёл Совет атаманов СВКО под руководством войскового атамана, казачьего полковника Андрея Тимошенко.
В повестке — участие казаков в специальной военной операции, подготовка к всероссийским событиям 2025 года и рассмотрение представлений на награждение отличившихся казаков.

"Благовест": фестиваль как культурное лицо сибирского казачества

Центральным событием культурной части праздника стал областной фестиваль казачьей культуры "Благовест", который проводится уже более 20 лет. За это время мероприятие стало визитной карточкой сибирского казачества.

На главной сцене выступили творческие казачьи коллективы с песнями, танцами и народными обрядами.

Для детей и взрослых были организованы фольклорно-этнографические и игровые площадки, прошли соревнования по традиционным видам казачьих единоборств.

Особый интерес у зрителей вызвали конкурс на лучший казачий курень и состязание по приготовлению кулеша.

Завершение праздника: крестный ход, панихида и освящение оружия

Трёхдневные торжества завершились крестным ходом от походного казачьего лагеря в селе Вагай до холма Памяти Ермака в деревне Старый Погост. Там была совершена панихида по погибшим воинам и проведён чин освящения оружия, символизирующий духовную связь современного казачества с его историческими корнями.

Кто такой Ермак

Ермак Тимофеевич — легендарный русский казачий атаман, предводитель похода в Сибирь, который стал началом присоединения огромных сибирских территорий к Российскому государству.

Происхождение Ермака точно не установлено, как и год его рождения. По некоторым данным, он родился в 1532 году. По одной из версий, он родом из Поморья, по другой — из Урала или Нижнего Новгорода. До похода в Сибирь Ермак был атаманом вольных донских казаков, участвовал в набегах и военных походах.

В 1581 году по поручению купцов Строгановых и с одобрения царя Ивана Грозного Ермак возглавил казачий отряд численностью около 840 человек. Вместе с ним он отправился на восток, в Сибирское ханство. В 1582 году его войско одержало победу над ханом Кучумом в битве на реке Иртыш, взяв столицу Сибирского ханства Кашлык. Этот поход считается началом вхождения Сибири в состав России.

В 1585 году Ермак погиб во время ночного нападения ханских воинов. По преданию, он утонул в Иртыше, не успев снять тяжелые доспехи. Несмотря на гибель атамана, его поход стал поворотным моментом в истории: за Ермаком в Сибирь пришли новые русские отряды и началось освоение обширных восточных земель.

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Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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