Смыли унитаз — готовьтесь к выезду: Юрист разобрала новую трактовку закона о тишине

Адвокат объяснила сообщения о выселении из квартиры из-за смыва унитаза ночью

2:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Выселение за ночной душ невозможно без замера уровня шума и соответствующего закона. Такую оценку сообщениям СМИ о применении закона о тишине к бытовым звукам дала адвокат Коллегии адвокатов "Sed Lex" Вера Ефремова в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Советская квартира

Ранее в СМИ со ссылкой на юристов появилась информация о том, что россиян якобы могут выселить из квартир из-за смыва унитаза или приема душа ночью. Подобные меры, согласно сообщениям, связаны с законом о тишине, который, как сообщалось, распространяется в том числе и на бытовые звуки, превышающие допустимый уровень.

Ефремова подчеркнула, что в обсуждении подобных вопросов стоит ориентироваться исключительно на официальные источники.

"Для того чтобы понять, вбросовое это или нет, то мы смотрим, есть ли законопроект. Законопроект выносится на официальный сайт Госдумы, он проходит три стадии чтений. Так вот если никакой ссылки на законопроект нет, то это просто вброс", — пояснила адвокат.

По ее словам, если документ действительно существует, он должен быть доступен на сайте Госдумы, иметь номер и статус рассмотрения.

Комментируя действующее законодательство, юрист отметила, что в рамках закона о тишине важны не сами звуки, а уровень шума.

"Закон о тишине действует. И там написано конкретное количество децибел. Для того чтобы понять, нарушена тишина или нет, нужно замерить уровень шума. Если уровень шума превышает тот уровень децибелов, который указан в законе, значит, это нарушение закона о тишине. Если не превышает, то, значит, все в норме. Это замеряют эксперты", — указала Ефремова.

По ее словам, отсутствие жалоб на шум от воды в ночное время также говорит о необоснованности подобной трактовки закона.

"Пока выглядит нелогичным такое изложение закона", — резюмировала она.