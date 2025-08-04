Туалетная бумага по подписке: какие сборы в школе считаются вымогательством

Адвокат Князев: сбор денег в школах законен только в одном случае

1:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Сбор денег в школах на кулеры, шторы, туалетную бумагу и другие нужды законен только в одном случае — если этим занимаются родители по собственной инициативе. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель Московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Школьный рюкзак и набор

Юрист пояснил, что любые сборы на нужды класса со стороны школьной администрации противоречат закону. Исключение составляют случаи, когда решение собирается на добровольной основе родительским комитетом.

"Эти меры незаконны, если этим занимается администрация школы. Но родительскому комитету ничего не мешает собрать деньги на подарки тем же учителям, девочкам на 8 марта, мальчикам на 23 февраля, поставить кулер, если он не предусмотрен и так далее", — объяснил Князев.

По его словам, в большинстве случаев именно родители решают подобные вопросы, а школа в этом не участвует.

"Школа хорошо сравнительно финансируется. А если со стороны администрации, то, конечно, это нарушение и как минимум это превышение служебных полномочий. И я думаю, что могут последовать сразу же кадровые перестановки как минимум, а как максимум привлечение к административной ответственности", — предупредил адвокат.

Он подчеркнул, что наличие таких предметов, как шторы, должно быть обеспечено в рамках базового финансирования.

"Но такого, что администрация вымогает и дети не могут учиться, нужно купить парты, столы, принадлежности письменные и так далее, то, конечно, такое не делается", — резюмировал эксперт.