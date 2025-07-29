Трамп нажал красную кнопку: российский рынок акций пошатнулся

Российский рынок акций отреагировал на ультиматум Трампа по Украине снижением роста

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

На вечерних торгах российский фондовый рынок значительно сократил темпы роста, зафиксировав лишь незначительное увеличение на уровне 0,3%.

Фото: pixabay.com by ReneSchulze1984 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

Это произошло после выступления президента США Дональда Трампа, посвящённого ситуации на Украине, как показывают данные Московской биржи.

Американский лидер сообщил, что с сегодняшнего дня начинается десятидневный период, в течение которого, по его мнению, должно быть достигнуто перемирие на Украине. Он также выразил намерение ввести пошлины на импорт в случае, если соглашение не будет достигнуто, хотя и усомнился в том, окажут ли такие меры воздействие на Россию.

Согласно данным Мосбиржи, к 20:50 по московскому времени рублёвый индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,3%, достигнув отметки в 2739,26 пункта. При этом до заявлений Трампа прирост индекса превышал 1%, что указывает на заметное влияние внешнеполитических новостей на настроения инвесторов.

Уточнения

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

