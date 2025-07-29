Трамп нажал красную кнопку: российский рынок акций пошатнулся

На вечерних торгах российский фондовый рынок значительно сократил темпы роста, зафиксировав лишь незначительное увеличение на уровне 0,3%.
Это произошло после выступления президента США Дональда Трампа, посвящённого ситуации на Украине, как показывают данные Московской биржи.
Американский лидер сообщил, что с сегодняшнего дня начинается десятидневный период, в течение которого, по его мнению, должно быть достигнуто перемирие на Украине. Он также выразил намерение ввести пошлины на импорт в случае, если соглашение не будет достигнуто, хотя и усомнился в том, окажут ли такие меры воздействие на Россию.
Согласно данным Мосбиржи, к 20:50 по московскому времени рублёвый индекс Мосбиржи демонстрировал рост на 0,3%, достигнув отметки в 2739,26 пункта. При этом до заявлений Трампа прирост индекса превышал 1%, что указывает на заметное влияние внешнеполитических новостей на настроения инвесторов.
Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
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