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Мигрень накрыла Россию: 30 миллионов человек в плену боли

Мигрень стала одной из самых распространенных болезней в РФ: статистика и последствия
Общество

В России мигрень остается одной из самых распространенных проблем со здоровьем, затрагивая миллионы людей.

Шум в ушах и голове
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шум в ушах и голове

По данным масштабного исследования, около 20,8% населения страны сталкиваются с этим недугом, что в пересчете на общее число жителей составляет почти 30 миллионов человек. Об этом сообщила президент Российского общества по изучению головной боли, профессор Сеченовского университета Гюзаль Табеева во время круглого стола, посвященного вопросам лечения мигрени, который прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Табеева отметила, что первые признаки мигрени часто проявляются еще в детском возрасте, а среди взрослых наблюдается значительный гендерный дисбаланс. По ее словам, женщины в репродуктивном возрасте страдают от этого заболевания в три раза чаще, чем мужчины. Она также подчеркнула, что мигрень особенно сильно сказывается на качестве жизни именно в период наибольшей трудоспособности, приводя к серьезным ограничениям в повседневной деятельности. Согласно представленным данным, мигренью страдают 7,5% мужчин и 25% женщин.

Серьезность проблемы подтвердила и Галина Костина, начальник управления организации медицинской помощи по ОМС ФФОМС.

Она указала, что мигрень не только широко распространена, но и является одной из главных причин временной нетрудоспособности, а также мешает людям выполнять даже простые домашние обязанности во время обострений. Костина добавила, что за первые шесть месяцев 2025 года было зафиксировано более 7000 обращений за медицинской помощью по поводу мигрени, из них свыше 1000 случаев пришлось на федеральные клиники, где пациентам была оказана необходимая поддержка.

Этот вопрос вызывает все больший общественный резонанс, ведь мигрень не просто медицинская проблема, а серьезный социальный вызов, требующий комплексного подход к диагностике, лечению и профилактике. Участники круглого стола обсудили перспективы улучшения ситуации, включая необходимость повышения осведомленности населения и развития доступных методов терапии.

Уточнения

Первый Московский государственный медицинский университет имени И  М  Сеченова (Сеченовский Университет) — старейший медицинский университет в России, ведущий свою историю с момента основания медицинского факультета Московского университета в 1758 году. С 1955 года носит имя русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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