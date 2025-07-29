Мигрень под контролем: Минздрав готовит неожиданное нововведение

С 2026 года Россия введет федеральный регистр тяжелых болезней: что это значит для пациентов

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В России может появиться единая база данных, включающая информацию о людях, страдающих мигренью, однако этот процесс потребует времени и тщательной подготовки.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Об этом сообщил Андрей Москалев, занимающий пост начальника отдела реализации региональных программ департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела, выступая на круглом столе, посвященном вопросам лечения мигрени в нашей стране.

Недавно правительство РФ утвердило документ, согласно которому будет создан федеральный регистр лиц с определенными заболеваниями. В список вошли такие недуги, как сахарный диабет, кардиомиопатия, хронические обструктивные заболевания легких и психические расстройства. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года и будут применяться в течение шести лет. Однако, как отметил Москалев, мигрень в этот перечень пока не включена.

По словам представителя ведомства, создание подобной базы данных связано с решением важных государственных задач. Он подчеркнул, что с развитием цифровых технологий в будущем возможно появление единого реестра, охватывающего все заболевания.

Это позволило бы полностью перевести медицинскую статистику в электронный формат. Однако Москалев добавил, что разработка таких решений на государственном уровне — процесс сложный и длительный. Он также отметил, что рекомендации по созданию общероссийского регистра заболеваний уже включены в долгосрочные планы работы Министерства здравоохранения РФ.

Уточнения

Мигрень (фр. migraine) — форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4—72 часа у взрослых, 2—72 часа у детей, типичными признаками которой являются односторонняя локализация, пульсирующий характер, средняя или высокая интенсивность, ухудшение при обычной физической активности и наличие таких сопровождающих симптомов, как тошнота и/или фотофобия и фонофобия.

