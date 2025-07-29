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16% к концу года: Сбербанк назвал точную дату снижения ключевой ставки

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки
2:28
Общество

Заместитель председателя правления Сбербанка и финансовый директор Тарас Скворцов во время конференц-звонка сообщил, что, согласно прогнозам, к концу года ключевая ставка Центрального банка составит 16 процентов.

Деньги
Фото: pixabay.com by bearinthenorth is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Центробанк 25 июля принял решение о снижении ключевой ставки до 18 процентов.

При этом регулятор отметил, что дальнейшие шаги в этом направлении будут зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция, а также от изменений в инфляционных ожиданиях населения и бизнеса.

Кроме того, ЦБ пересмотрел прогноз средней ключевой ставки на 2025 год, снизив его до диапазона 18,8-19,6 процента с ранее ожидавшихся 19,5-21,5 процента. По оценкам регулятора, к концу текущего года ставка может находиться в пределах 16,3-18 процентов.

Ключевая ставка представляет собой минимальный процент, под который Банк России предоставляет займы коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее повышение помогает сдерживать инфляцию: кредиты становятся дороже, что делает более привлекательными вклады и сбережения. В результате спрос на товары и услуги снижается, а рост цен замедляется. Снижение ставки, напротив, удешевляет кредиты, стимулируя потребление и инвестиционную активность.

История изменений ключевой ставки показывает значительные колебания.

В июне этого года ЦБ впервые за почти три года снизил ее до 20 процентов. До этого снижение происходило в сентябре 2022 года, когда ставка достигла 7,5 процента. Однако уже в середине 2023 года регулятор начал повышать ставку из-за ускорения инфляции и стремительного роста объемов кредитования. В июле прошлого года ставка выросла на два процентных пункта — до 18 процентов, в сентябре увеличилась еще на один процент, а в октябре поднялась на два пункта, достигнув рекордных 21 процента. Этот максимальный уровень сохранялся более семи месяцев.

Уточнения

"Сберба́нк" - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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