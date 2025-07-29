Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психолог раскрыла способ поставить хама на место одной фразой
Держателям банковских карт назвали операции, которые могут привести к блокировке
Ваш перевод — их прибыль? Банки блокируют счета по 115-ФЗ — что нужно знать
В Забайкалье ожидаются сбои в мобильном интернете из-за учений
В Госдуме ответили на вопрос о маркировке сгенерированного нейросетями контента
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Перу
ЕС недоволен действиями Зеленского
Диетолог назвала топ-5 продуктов с высоким содержанием витамина D
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки

Всё, хватит! Новый закон положит конец СМС-террору в России

В одну кнопку: как отключить все рекламные СМС и спать спокойно
1:01
Общество

В Министерстве внутренних дел сообщили, что с 1 августа у граждан появится возможность отказаться от любых массовых СМС-рассылок, что поможет защититься от действий мошенников.

СМС
Фото: commons.wikimedia.org by DaraDaraDara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
СМС

Об этом рассказали в управлении, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Согласно информации ведомства, с указанной даты начнет действовать закон, вносящий изменения в федеральный закон "О связи". Теперь каждый пользователь сможет запретить получение массовых СМС-сообщений и уведомлений, обратившись к своему оператору связи. Для этого достаточно подать заявление через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении.

В МВД также отметили, что в случае нарушения данного права граждане смогут пожаловаться через специальный раздел на портале "Госуслуги". Это позволит оперативно пресечь нежелательные рассылки и минимизировать риски, связанные с мошенничеством.

Уточнения

"Госуслуги" справочно-информационный интернет-портал.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Новая угроза человечеству: чикунгунья зафиксирована в 119 странах
Уилл Смит проигнорировал Ксению Собчак на итальянском курорте
Ермак стал главным архитектором кадровых чисток на Украине
Прямые авиаперелеты Москва-Пхеньян: рейс из России приземлился в КНДР
Друг Юрия Левитана шокирован выбором актёра Эйдельштейна на роль диктора
Как сбросить 2 кг за две недели: безопасные методы и упражнения для похудения
Здоровье зубов вашего питомца: важность регулярного ухода
Россия ответила на инициативу США о покупке Командорских островов
Экс-эксперт ООН призвал Трампа отключить Украину от Starlink
Учёные НГУ разработали полимер для предотвращения взрывов на производстве
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.