Всё, хватит! Новый закон положит конец СМС-террору в России

В одну кнопку: как отключить все рекламные СМС и спать спокойно

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

В Министерстве внутренних дел сообщили, что с 1 августа у граждан появится возможность отказаться от любых массовых СМС-рассылок, что поможет защититься от действий мошенников.

Фото: commons.wikimedia.org by DaraDaraDara, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ СМС

Об этом рассказали в управлении, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Согласно информации ведомства, с указанной даты начнет действовать закон, вносящий изменения в федеральный закон "О связи". Теперь каждый пользователь сможет запретить получение массовых СМС-сообщений и уведомлений, обратившись к своему оператору связи. Для этого достаточно подать заявление через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении.

В МВД также отметили, что в случае нарушения данного права граждане смогут пожаловаться через специальный раздел на портале "Госуслуги". Это позволит оперативно пресечь нежелательные рассылки и минимизировать риски, связанные с мошенничеством.

Уточнения

"Госуслуги"— справочно-информационный интернет-портал.

