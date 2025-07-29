Всё, хватит! Новый закон положит конец СМС-террору в России

В Министерстве внутренних дел сообщили, что с 1 августа у граждан появится возможность отказаться от любых массовых СМС-рассылок, что поможет защититься от действий мошенников.
Об этом рассказали в управлении, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Согласно информации ведомства, с указанной даты начнет действовать закон, вносящий изменения в федеральный закон "О связи". Теперь каждый пользователь сможет запретить получение массовых СМС-сообщений и уведомлений, обратившись к своему оператору связи. Для этого достаточно подать заявление через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении.
В МВД также отметили, что в случае нарушения данного права граждане смогут пожаловаться через специальный раздел на портале "Госуслуги". Это позволит оперативно пресечь нежелательные рассылки и минимизировать риски, связанные с мошенничеством.
"Госуслуги"— справочно-информационный интернет-портал.
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