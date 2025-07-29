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Одна фраза — и хам замолкает: психологические советы для общения с грубиянами

Психолог раскрыла способ поставить хама на место одной фразой
2:01
Общество

Общение с грубым, агрессивным или провокационным собеседником может стать настоящим испытанием, особенно если речь идет о хамстве в публичных или личных ситуациях. Иногда доброжелательность не работает, и важно уметь защищать свои границы. О том, как реагировать на хамство, Pravda.Ru рассказала детский и семейный психолог Надежда Резенова. 

Драка
Фото: https://www.flickr.com/photos/richteabiscuit/876248679/ by https://www.flickr.com/people/richteabiscuit/ is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Драка

Варианты защиты от грубияна могут быть разные, говорит специалист. И по- доброму- не всегда лучший из них, уверена психолог.

"Можно, на мой взгляд, иногда позволить себе достаточно резко ответить хаму, защитить свои границы, не быть постоянно в позиции хорошего человека, хорошей девочки. И хаму порой можно ответить по-хамски. Мой жизненный опыт и профессиональный об этом говорит", — рассказала эксперт.

Уйти от неприятного общения — ещё один способ, по мнению Надежды Резеновой, избавиться от невежды.

"Если не понимает, значит, я буду закруглять это общение. Бесполезно некоторым. Он оскорбил меня, обидел, физическое какое-то воздействие было — тут тоже разные варианты. Физическое — тут однозначно сразу. Либо уходи, либо давай сдачи. Всегда держим границу свою собственную", — напоминает психолог.

Лайфхак от собеседницы Pravda.Ru: иметь в своём словесном арсенале фразы, которые помогут остановить наглеца.

"Со мной так нельзя. Со мной можно разговаривать только уважительно. Когда я с тобой разговариваю, со мной не матерятся". Учимся говорить нет. Это очень большая проблема — сказать нет, когда нам что-то не нравится, потому что нас учат быть послушными. Поэтому учиться говорить нет, учиться говорить это вежливо, четко, понятно. Иногда можно объяснить: в моей семье так не принято. А если не понимает — просто четко нет", — расставила акценты Резенова.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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