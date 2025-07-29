Путин объявил войну банкам: ипотека больше не будет ловушкой

Путин потребовал от банков прозрачности в ипотечном кредитовании

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские банки должны пересмотреть свои подходы к ипотечному кредитованию, чтобы не создавать лишних проблем для граждан.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Владимер Путин

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом, которая состоялась в Кремле. Глава государства подчеркнул, что финансовые организации обязаны действовать максимально прозрачно, избегая любых скрытых механизмов, которые могут привести к непредвиденным расходам для заёмщиков.

В ходе беседы Герман Греф поднял вопрос о текущем состоянии ипотечного рынка, акцентируя внимание на необходимости упрощения процедур для клиентов. В ответ Владимир Путин отметил, что основная задача банков — не усложнять жизнь людям, оформляющим ипотеку.

По его мнению, недопустимо включать в договоры непонятные или скрытые условия, которые оборачиваются для граждан дополнительными тратами. Такие действия, считает президент, лишь ухудшают положение заёмщиков, и без того находящихся в непростой финансовой ситуации.

Эта встреча в очередной раз показала, что власть внимательно следит за банковским сектором, особенно в части ипотечного кредитования, которое остаётся одним из ключевых инструментов решения жилищного вопроса в России.

Заявление президента можно расценивать как чёткий сигнал банкам: пора отказаться от практики, которая ставит граждан в уязвимое положение, и сосредоточиться на создании прозрачных и доступных условий для всех, кто мечтает о собственном жилье.

Уточнения

"Сберба́нк" - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

