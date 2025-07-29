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Путин похвалил Сбербанк: тайный план покорения ИИ наконец раскрыт

Путин оценил вклад Сбера в развитие искусственного интеллекта в России
2:20
Общество

Россия уверенно вырывается вперёд в глобальной гонке технологий искусственного интеллекта — и это не просто слова, а реальные достижения, которые уже сейчас меняют рынок.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин

На недавней встрече в Кремле президент РФ Владимир Путин высоко оценил вклад Сбера в развитие ИИ, подчеркнув, что благодаря усилиям команды банка страна не только не отстаёт от мировых лидеров, но и зачастую опережает их. По мнению главы государства, успехи в этой сфере стали возможны благодаря своевременному выбору приоритетов и грамотному распределению ресурсов.

На встрече с президентом глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что гонка за лидерство в ИИ не утихает — каждые несколько месяцев на рынке появляются новые модели искусственного интеллекта.

Однако Сбер не просто наблюдает за этим процессом, а активно участвует в нём, создавая собственные разработки. По словам Грефа, новейшие модели ИИ от Сбера уже конкурентоспособны на мировом уровне, и всё больше клиентов банка начинают использовать их в своей работе. Это не просто технологический прорыв, а реальный инструмент для бизнеса, который помогает автоматизировать процессы и повышать эффективность.

Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что успехи в развитии ИИ — это не случайность, а результат стратегического подхода. Он подчеркнул, что команда Сбера вовремя распознала ключевые направления, которые сегодня называют "сквозными" — то есть пронизывающими все отрасли экономики.

Даже в условиях сложных вызовов последних лет, о которых президент предпочёл не говорить подробно, Россия смогла удержать свои позиции в технологической гонке. Более того, благодаря поддержке Сбера, страна не просто сохранила конкурентоспособность, но и начала задавать тренды в этой области.

Президент выразил благодарность Герману Грефу и его команде за проделанную работу, отметив, что их усилия выходят далеко за рамки обычных банковских задач. Искусственный интеллект становится локомотивом российской экономики, и успехи Сбера в этой сфере — это не только повод для гордости, но и залог технологического суверенитета страны в будущем.

Уточнения

Ге́рман О́скарович Греф — российский государственный и банковский деятель. Председатель правления публичного акционерного общества "Сбербанк России" с 28 ноября 2007 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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