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Отдых под угрозой: ошибка, которую совершают почти все коллеги

HR-эксперт рассказала, почему не стоит звонить коллегам в отпуск
1:51
Общество

Сообщение или звонок сотруднику, который находится в отпуске может обернуться для последнего стрессом. Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала Pravda.Ru, почему.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

Перед уходом в отпуск желательно расставить все точки над "i", в каких случаях отпускнику можно писать/звонить и зачем, советует специалист.

"Что только в случае экстренного чего-то стоит звонить. И тогда, конечно, надо брать трубку и отвечать", — говорит Елена Булкина.

Количество вопросов к находящемуся в отпуске коллеге напрямую, по мнению эксперта, зависит от самого отпускника. Насколько он организовал рабочий процесс на время своего отсутствия.

"Необходимо, когда уходишь в отпуск, сделать отбивку, что, уважаемые коллеги, я ухожу в отпуск по такое-то число. Просьба по всем вопросам звонить тому-то и тому-то. И тогда сообщений будет минимальное количество. Если такие сообщения есть, и человеку неудобно в данный момент брать трубку, то, наверное, стоит сделать отбивку автоматическую, что в данный момент не могу, но перезвоню вам обязательно тогда-то, если можно, напишите, пожалуйста, подробно ваш вопрос. И там дальше по ситуации", — советует собеседница Pravda.Ru.

Звонки отпускнику по мелочам до добра могут не довести, предупреждает Елена Булкина. Вплоть до нервных срывов у загорающего, к примеру, на пляже работника.

"Отдых на то и есть, чтобы восстановить силы. И этот урывочный рассказ коллегам о том, где чего лежит, может даже до добра не довести, потому что он может не сосредоточиться сразу и дать не совсем правильный ответ. Универсальных каких-то рецептов на этот счет не может быть", — резюмировала специалист.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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