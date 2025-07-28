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Льгота для родителей с детьми до 18 лет может обернуться дискриминацией

Депутат: допвыходной для родителей может привести к дискриминации
Общество

Дополнительный выходной для родителей с детьми до 18 лет может обернуться серьезными финансовыми издержками и дискриминацией на рынке труда. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Мать работает из дома с ребенком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мать работает из дома с ребенком

Ранее член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предложил ввести дополнительный оплачиваемый выходной день раз в месяц для одного из работающих родителей, воспитывающих ребенка до 18 лет, передает Life. По словам инициатора, такая мера поможет родителям активнее участвовать в воспитании детей.

По словам  Бессараб, в России уже существует практика предоставления дополнительного выходного за свой счет для отдельных льготных категорий.

Однако, если речь идет об оплачиваемом выходном, аналогичном тому, который получают родители детей-инвалидов, это станет "достаточно дорогой историей для государства". Она отметила, что при переложении расходов на работодателей возникает риск скрытой дискриминации.

"Если это переложить на работодателей, то тогда получится, что мы невольно дискриминируем эту группу родителей, поскольку работодатели будут стараться не брать на работу", — пояснила Бессараб.

Парламентарий подчеркнула, что отсутствие сотрудника даже один день в месяц означает необходимость привлечения замены, что увеличивает финансовую нагрузку на бизнес.

"Вы сами понимаете, если человек один день отдыхает, то за него кто-то должен отработать. Не просто ему нужно оплатить и все, а за него еще кто-то должен дополнительно отработать. А значит, нужно заплатить в двойном размере", — добавила депутат.

Она выразила сомнение в возможности финансирования инициативы за счет государственных фондов.

"Если соцфонд, то, боюсь, мы сейчас не готовы к таким новым дополнительным социальным гарантиям, потому что мы просто не сможем предоставить все необходимые и достаточные льготы, которые уже были у нас запланированы", — указала Бессараб.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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