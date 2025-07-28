В чеке появилась эта строчка? Не спешите оплачивать

Юрист объяснил, законно ли включение чаевых в счет

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Если чаевые включены в счет без предварительного предупреждения, оплачивать их не обязательно — гость может потребовать новый чек. Об этом Pravda.Ru сообщил юрист Илья Ремесло.

Фото: Flickr: A table by besopha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ресторан

Юрист пояснил, что в подобных случаях человек имеет право не оплачивать такую сумму и попросить переделать счет.

"Если чаевые включают в счет, это незаконно, и человек может просто отказаться оплачивать данный счет и попросить его переделать, переписать", — пояснил юрист.

По его словам, это правило не действует, если заведение заранее информировало клиента о включении чаевых — например, такая информация указана в меню.

"Если только перед обслуживанием он не был предупрежден, что обслуживание включается в стоимость счета. То есть если в меню не было такого указания", — уточнил Ремесло.

Он подчеркнул, что требование нового счета в таких случаях абсолютно правомерно.