Антироссийский настрой не сработал: британец рассказал правду о народе России

Британский аналитик рассказал о неожиданном уровне патриотизма в России

Британский аналитик в области внешней политики Патрик Уолш рассказал о впечатлениях своего знакомого из Великобритании, который недавно побывал в Санкт-Петербурге.

Фото: www.pexels.com by Sergey Sh, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Москва

В своём видеоролике, размещённом на YouTube 25 июля, он поделился, что его друг был поражён высоким уровнем патриотизма среди россиян. Материал об этом публикуют Известия.

По словам Уолша, его приятель отметил, что Россия оказалась страной с ярко выраженным патриотическим духом. Он обратил внимание на многочисленные плакаты, посвящённые армии и вооружённым силам, которые можно увидеть повсюду. Как уточняет издание "Газета.Ru", этот человек, изначально настроенный скептически по отношению к России, не ожидал столкнуться с таким единством и сплочённостью её граждан.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 15 июля подчеркнул, что чувство ответственности за будущее страны является важнейшей чертой, объединяющей россиян. Он добавил, что именно благодаря этому качеству Россия продолжает уверенно двигаться вперёд и развиваться.

Уточнения

Патриоти́зм — политический принцип и социальное чувство, осоз­нан­ная любовь, привязанность к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё, осознанная любовь к своему народу, его традициям.

