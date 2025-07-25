Села спасают демографию — но есть один тревожный нюанс

В Госдуме прокомментировали новый способ повышения рождаемости

2:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Сельские территории обладают наибольшим потенциалом для роста рождаемости, однако им не хватает инфраструктуры. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мандроги

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Госдуме предложили повысить рождаемость через развитие сельских территорий. Рекомендации были сформулированы по итогам "Правительственного часа" и адресованы федеральным и региональным властям. В числе предложений — строительство малоэтажного жилья, модернизация фельдшерско-акушерских пунктов и повышение доступности помощи беременным.

Парламентарий подчеркнула, что речь не идет о том, чтобы поддерживать рождаемость исключительно в сельской местности.

"Но так получается, статистика подтверждает, не только в России, но и в других странах мира, большее количество детей рождается именно в сельской местности", — пояснила Бессараб.

Она отметила, что это связано с более комфортными жилищными условиями в селе. В отличие от горожан, которые стремятся в первую очередь приобрести квартиру и машину, жители деревень быстрее вступают в брак и заводят детей.

"У нас по статистике 1,4 рождается деток в городе и 1,6 детей рождается в селе у каждой женщины. Это статистика", — добавила депутат.

В то же время, как подчеркнула Бессараб, женщины в селах часто сталкиваются с трудностями: нехваткой детских садов, транспорта и медицинской помощи.

"Есть опасения по первичной врачебной помощи. Есть опасения по культурному досугу и развитию ребенка. И поэтому, чтобы снять все эти опасения, Госдума как раз и приняла решение, что села нужно развивать", — заявила парламентарий.

Она также подчеркнула, что именно инфраструктура играет ключевую роль в привлечении молодежи в сельскую местность и формировании комфортной среды для жизни.

"Если есть инфраструктура, то приезжает молодежь. Молодежи всегда есть чем заняться", — сказала Бессараб.

При этом наличие рабочих мест, по ее мнению, тоже важно, однако государственная поддержка в начале ведения бизнеса в настоящее время достаточно высокая.

Она уверена, что именно сочетание работы, инфраструктуры, досуга и доступного жилья становится стимулом для создания семьи и рождения детей.