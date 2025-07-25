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Села спасают демографию — но есть один тревожный нюанс

В Госдуме прокомментировали новый способ повышения рождаемости
2:34
Общество

Сельские территории обладают наибольшим потенциалом для роста рождаемости, однако им не хватает инфраструктуры. Об этом Pravda.Ru заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Мандроги
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мандроги

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в Госдуме предложили повысить рождаемость через развитие сельских территорий. Рекомендации были сформулированы по итогам "Правительственного часа" и адресованы федеральным и региональным властям. В числе предложений — строительство малоэтажного жилья, модернизация фельдшерско-акушерских пунктов и повышение доступности помощи беременным. 

Парламентарий подчеркнула, что речь не идет о том, чтобы поддерживать рождаемость исключительно в сельской местности.

"Но так получается, статистика подтверждает, не только в России, но и в других странах мира, большее количество детей рождается именно в сельской местности", — пояснила Бессараб.

Она отметила, что это связано с более комфортными жилищными условиями в селе. В отличие от горожан, которые стремятся в первую очередь приобрести квартиру и машину, жители деревень быстрее вступают в брак и заводят детей.

"У нас по статистике 1,4 рождается деток в городе и 1,6 детей рождается в селе у каждой женщины. Это статистика", — добавила депутат.

В то же время, как подчеркнула Бессараб, женщины в селах часто сталкиваются с трудностями: нехваткой детских садов, транспорта и медицинской помощи.

"Есть опасения по первичной врачебной помощи. Есть опасения по культурному досугу и развитию ребенка. И поэтому, чтобы снять все эти опасения, Госдума как раз и приняла решение, что села нужно развивать", — заявила парламентарий.

Она также подчеркнула, что именно инфраструктура играет ключевую роль в привлечении молодежи в сельскую местность и формировании комфортной среды для жизни.

"Если есть инфраструктура, то приезжает молодежь. Молодежи всегда есть чем заняться", — сказала Бессараб.

При этом наличие рабочих мест, по ее мнению, тоже важно, однако государственная поддержка в начале ведения бизнеса в настоящее время достаточно высокая.

Она уверена, что именно сочетание работы, инфраструктуры, досуга и доступного жилья становится стимулом для создания семьи и рождения детей.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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