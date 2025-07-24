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В начальной школе РФ ожидается большое сокращение количества учеников

Учителя начальных классов рискуют потерять работу: почему учеников становится все меньше
1:19
Общество

Десятки тысяч учителей начальных классов в России могут лишиться работы.

учительский капитал
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
учительский капитал

Аналитики прогнозируют уменьшение учеников на 346,7 тысячи. Это говорит о том, что около 17 тыс. учителям будет некого учить.

Количество учеников будет уменьшаться в ближайшие годы с ещё более резким падением числа первоклашек в 2026 и 2027 годах.

Все дело в низкой рождаемости в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Минпросвещения ожидает профицит учителей начальной школы к 2030 году, оцениваемый в 100 тыс. ставок.

Чтобы избавиться от проблемы, необходима переподготовка педагогов для работы в других предметных областях, повышение квалификации для преподавания в среднем и старшем звене школы, а также участие в программах дополнительного образования, сообщает "Царьград".

Также нужно стимулировать учителей к повышению квалификации и участию в образовательных проектах. Это поможет повысить качество образования в целом.

Напомним, что образовательные учреждения имеют право самостоятельно решать вопрос о введении школьной формы.

Уточнения

Учи́тель/учи́тельница или педагог (др.-греч. παιδαγωγός — «тот, кто ведёт (воспитывает) детей, детово́д», от παις, παιδος — «ребёнок, дитя» αγωγος — «ведущий») — одна из самых распространённых общественных профессий, направленная на воспитание и обучение следующих поколений (шире — учащихся).

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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