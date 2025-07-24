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150 миллионов на победу: Россия возрождает спорт в Донбассе

Правительство РФ выделило 150 млн рублей на развитие спорта в новых регионах
Общество

Кабинет министров России принял решение о выделении 150 миллионов рублей на развитие спортивной инфраструктуры и проведение мероприятий в области спорта в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Флаг России
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Флаг России

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, был размещен на официальном портале правовых актов.

Согласно распоряжению, в 2025 году Министерство спорта РФ получит указанную сумму из резервного фонда правительства. Эти средства будут направлены на предоставление субсидий бюджетам перечисленных регионов.

Финансирование предназначено для совместного покрытия расходов, связанных с реализацией проектов по приобретению и установке оборудования для обустройства открытых физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, деньги пойдут на обеспечение участия спортивных команд из этих регионов в различных соревнованиях и турнирах.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Мишу́стин (род. 3 марта 1966, Лобня, Московская область) — российский государственный и политический деятель, экономист. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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