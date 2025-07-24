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Торговые войны начинаются с Архангельска: как Россия спасёт свой экспорт

Губернатор Цыбульский попросил Путина увеличить транспортные субсидии экспортерам
1:15
Общество

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Архангельской области Александр Цыбульский поднял вопрос о пересмотре размера транспортных субсидий, предоставляемых предприятиям, ориентированным на экспорт.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин

Он подчеркнул, что это особенно актуально в условиях необходимости освоения новых рынков сбыта, которые находятся на значительном удалении от региона.

Губернатор отметил, что в текущей ситуации крайне важно не сокращать объемы транспортных субсидий для экспортеров, расположенных в отдаленных регионах. Более того, он предложил вернуться к обсуждению этого вопроса и тщательно его проанализировать, чтобы найти оптимальное решение.

Цыбульский также обратил внимание на то, что поддержка экспорта имеет стратегическое значение, особенно если учитывать опыт ближайших торговых партнеров России, таких как Китай. По его словам, в КНР активно субсидируют своих экспортеров, что позволяет им успешно конкурировать на международных рынках.

Стоит отметить, что Александр Цыбульский занимает пост руководителя комиссии Государственного совета, занимающейся вопросами международной кооперации и развития экспорта.

Уточнения

Алекса́ндр Вита́льевич Цыбу́льский — российский государственный и политический деятель. Губернатор Архангельской области с 8 октября 2020 (врио 2 апреля — 8 октября 2020).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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