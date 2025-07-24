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Экономика встаёт с колен: одна из областей РФ сотворила чудо

Архангельская область преодолела стагнацию: ВРП вырос до 899 млрд рублей
Общество

Экономика Архангельской области демонстрирует уверенный рост, несмотря на недавние трудности.

Владимир Путин
Фото: wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

В ходе встречи в Северодвинске губернатор региона Александр Цыбульский доложил президенту РФ Владимиру Путину, что объем валового регионального продукта (ВРП) в 2025 году достиг отметки в 899 миллиардов рублей.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря увеличению показателя на 0,7%, что позволило преодолеть период стагнации. Руководство области уже наметило амбициозные планы: в ближайшие два года ВРП должен превысить триллион рублей, а в перспективе пяти лет — достичь уровня в 1,2 триллиона рублей.

Губернатор также обратил внимание на постепенное восстановление экономики региона, которая традиционно ориентирована на экспорт. После сложного периода в 2022–2023 годах местные предприниматели активно осваивают новые рынки сбыта и перестраивают свои бизнес-процессы.

Положительная динамика наблюдается и в других сферах: доходы населения увеличиваются, а объемы промышленного производства растут. В частности, в прошлом году этот показатель вырос на 7%, что свидетельствует о возвращении бизнеса к активной инвестиционной деятельности. Основной акцент в развитии производства делается на судостроение и судоремонт, которые остаются ключевыми отраслями региона.

Уточнения

Северодви́нск — город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования "Северодвинск".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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