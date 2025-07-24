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Крах элитного вуза: экс-ректор БФУ сядет на скамью подсудимых из-за 35 миллионов

Экс-ректор БФУ и его заместитель предстанут перед судом за хищение 35 миллионов
Общество

В Калининграде начнётся громкий судебный процесс по делу бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) Александра Фёдорова и его заместителя Елены Мялкиной.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда, первое заседание по этому делу назначено на 5 августа.

По версии следствия, в период с декабря 2019 года по июль 2024 года руководители вуза разработали и реализовали незаконную схему распределения стимулирующих выплат среди сотрудников университета.

Установлено, что премиальные средства, предназначенные для работников, присваивались обвиняемыми и использовались ими в личных целях. В махинациях, как утверждают правоохранители, участвовало около 20 сотрудников учебного заведения. Общая сумма ущерба, нанесённого университету, оценивается в 35,1 миллиона рублей.

На этой неделе в суде Калининграда прошло предварительное слушание, которое проводилось за закрытыми дверями. В пресс-службе суда уточнили, что по итогам этого заседания было принято решение о проведении основного разбирательства по делу Фёдорова и Мялкиной. Оно состоится 5 августа в 14:00 по местному времени (15:00 по Москве) в Ленинградском районном суде и будет открытым для общественности.

Фёдоров, ранее занимавший пост ректора, и Мялкина, исполнявшая обязанности проректора по экономике и развитию, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, которая касается присвоения или растраты имущества.

Ранее, 10 июля, Ленинградский районный суд Калининграда принял решение о заключении Фёдорова под стражу, а Мялкиной изначально также была избрана мера пресечения в виде ареста, но позже её перевели под домашний арест. В начале июля Следственный комитет завершил расследование этого дела, после чего материалы были переданы в суд для рассмотрения.

Уточнения

"Балти́йский федера́льный университе́т и́мени Иммануи́ла Ка́нта" - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования, основанное в 1947 году в городе Калининграде, получившее статус федерального университета 30 декабря 2010 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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