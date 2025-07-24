Онкология атакует: Путин запускает секретную миссию в Архангельской области

Путин поручил Цыбульскому решить проблему онкологии в Архангельской области

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Во время рабочего визита в Архангельскую область президент России Владимир Путин дал поручение губернатору региона Александру Цыбульскому уделить особое внимание проблемам, связанным с онкологическими заболеваниями.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин

Встреча главы государства с руководителем области состоялась в четверг, в рамках которой были обсуждены ключевые вопросы развития региона. Президент подчеркнул необходимость усилить работу в сфере борьбы с онкологией, отметив, что этот вопрос требует пристального внимания.

В свою очередь, губернатор сообщил, что за последние пять лет в области наблюдается положительная динамика в выявлении онкологических заболеваний. По его словам, улучшение диагностики привело к увеличению числа зарегистрированных случаев, что отражается в статистических данных.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

