Онкология атакует: Путин запускает секретную миссию в Архангельской области

Во время рабочего визита в Архангельскую область президент России Владимир Путин дал поручение губернатору региона Александру Цыбульскому уделить особое внимание проблемам, связанным с онкологическими заболеваниями.
Встреча главы государства с руководителем области состоялась в четверг, в рамках которой были обсуждены ключевые вопросы развития региона. Президент подчеркнул необходимость усилить работу в сфере борьбы с онкологией, отметив, что этот вопрос требует пристального внимания.
В свою очередь, губернатор сообщил, что за последние пять лет в области наблюдается положительная динамика в выявлении онкологических заболеваний. По его словам, улучшение диагностики привело к увеличению числа зарегистрированных случаев, что отражается в статистических данных.
Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
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