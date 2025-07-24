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Ветеранам дан секретный ключ к новой жизни — всё решает один тап

В России создали первое в мире приложение для адаптации ветеранов боевых действий
1:21
Общество

В Архангельской области разработали уникальную цифровую платформу, которая помогает участникам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Об этом стало известно во время визита президента РФ Владимира Путина в регион, где он провел встречу с губернатором Александром Цыбульским.

Глава области сообщил, что в рамках инициативы создано специальное мобильное приложение, охватывающее все аспекты жизни ветеранов. Эта разработка, по словам губернатора, стала первым в мире подобным проектом, предоставляющим полный информационный обзор для тех, кто возвращается из зоны боевых действий, а также для представителей региональных властей.

Кроме того, в регионе стартовала программа под названием "Стальной тренер", направленная на поддержку раненых участников спецоперации. Благодаря этому проекту ветераны могут бесплатно посещать фитнес-клубы, чтобы через занятия спортом быстрее восстановиться и вернуться к привычной жизни.

Губернатор также подчеркнул, что цифровая платформа интегрирована с общероссийской программой "Защитники под крылом Архангела", запущенной по инициативе президента, и взаимодействует с национальным мессенджером "Макс", что делает её использование ещё более удобным и эффективным.

Уточнения

Арха́нгельская о́бласть (неофициальный синоним: Помо́рье) — субъект Российской Федерации на севере Европейской части России, входящий в Северо-Западный федеральный округ.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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