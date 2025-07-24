Путин дал сигнал: судоремонт Архангельской области перешёл на новый уровень

Путин обсудил с губернатором Архангельской области рост судоремонтной отрасли

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно в Северодвинске состоялась встреча, на которой обсуждались успехи судоремонтной отрасли Архангельской области.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обратил внимание на сложившиеся обстоятельства, влияющие на развитие этого сектора, отметив их значимость.

В ходе беседы губернатор региона Александр Цыбульский сообщил, что за последние годы в области наблюдается значительный прогресс в сфере ремонта судов. По его словам, с 2020 по 2024 год количество отремонтированных кораблей на местных предприятиях увеличилось почти вдвое, и эта положительная динамика сохраняется.

Комментируя представленные данные, глава государства подчеркнул, что текущая ситуация в стране и мире вынуждает активно развивать эту отрасль, что и объясняет столь впечатляющие результаты.

Уточнения

Алекса́ндр Вита́льевич Цыбу́льский — российский государственный и политический деятель.

