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Путин дал сигнал: судоремонт Архангельской области перешёл на новый уровень

Путин обсудил с губернатором Архангельской области рост судоремонтной отрасли
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Общество

Недавно в Северодвинске состоялась встреча, на которой обсуждались успехи судоремонтной отрасли Архангельской области.

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обратил внимание на сложившиеся обстоятельства, влияющие на развитие этого сектора, отметив их значимость.

В ходе беседы губернатор региона Александр Цыбульский сообщил, что за последние годы в области наблюдается значительный прогресс в сфере ремонта судов. По его словам, с 2020 по 2024 год количество отремонтированных кораблей на местных предприятиях увеличилось почти вдвое, и эта положительная динамика сохраняется.

Комментируя представленные данные, глава государства подчеркнул, что текущая ситуация в стране и мире вынуждает активно развивать эту отрасль, что и объясняет столь впечатляющие результаты.

 

Уточнения

Алекса́ндр Вита́льевич Цыбу́льский — российский государственный и политический деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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