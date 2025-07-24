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Северодвинск гремит: Путин запускает новый этап флота

Путин провел совещание по подводным силам ВМФ в Архангельской области
0:46
Общество

Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск, где провел встречу с главой Архангельской области Александром Цыбульским. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, сопровождавший главу государства.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимир Путин

В рамках рабочей поездки в Архангельскую область президент провел совещание, посвященное вопросам модернизации и развития подводных сил Военно-морского флота России. Кроме того, он принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", который пополнил состав флота.

Губернатор Цыбульский также присутствовал на церемонии, связанной с вводом в строй нового подводного крейсера, и сопровождал президента во время мероприятия.

Уточнения

Северодви́нск - город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования "Северодвинск".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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