Северодвинск гремит: Путин запускает новый этап флота

Путин провел совещание по подводным силам ВМФ в Архангельской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент России Владимир Путин посетил Северодвинск, где провел встречу с главой Архангельской области Александром Цыбульским. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, сопровождавший главу государства.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Владимир Путин

В рамках рабочей поездки в Архангельскую область президент провел совещание, посвященное вопросам модернизации и развития подводных сил Военно-морского флота России. Кроме того, он принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", который пополнил состав флота.

Губернатор Цыбульский также присутствовал на церемонии, связанной с вводом в строй нового подводного крейсера, и сопровождал президента во время мероприятия.

Уточнения

Северодви́нск - город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования "Северодвинск".

