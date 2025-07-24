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Запрещено унижать: Госдума вводит штрафы за оскорбление женщин

Госдума предложила ввести штрафы за дискриминацию женщин в публичном пространстве
2:11
Общество

Депутаты Государственной думы от партии "Новые люди" разработали и направили в правительство законопроект, предусматривающий введение штрафов за публичные высказывания, которые оправдывают ограничение прав женщин или принижают их достоинство.

госдума рф
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
госдума рф

Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на текст документа, оказавшегося в распоряжении агентства. Авторами инициативы выступили заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков и депутат Роза Чемерис.

В пояснительной записке к проекту указано, что предлагается установить административную ответственность за публичные призывы, направленные на пропаганду или навязывание моделей поведения, которые ограничивают права и свободы женщин, закрепленные в Конституции России.

Речь идет, в частности, о праве на образование, труд, участие в общественной и политической жизни, а также о недопустимости принижения достоинства женщин путем сведения их роли исключительно к обслуживанию мужчин. За подобные действия законопроект предусматривает штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Авторы инициативы отметили, что в последние годы в публичном пространстве участились случаи распространения заявлений, которые дискриминируют женщин и ставят под сомнение их конституционные права.

По их мнению, некоторые представители власти, политические деятели и религиозные лидеры допускают высказывания, в которых утверждается, что женщины не должны иметь равного доступа к образованию, профессиональной деятельности или общественной жизни, а их основная роль сводится к домашним обязанностям, рождению детей и подчинению мужчинам. Депутаты подчеркнули, что такие взгляды прямо противоречат основному закону страны, который гарантирует равенство прав и свобод независимо от пола.

Инициаторы законопроекта выразили уверенность, что введение штрафов станет эффективной мерой, которая поможет предотвратить появление подобных дискриминационных высказываний в публичной сфере.

Уточнения

Владисла́в Андре́евич Даванко́в — российский общественный и политический деятель, предприниматель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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