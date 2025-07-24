Александр Невский на страже морей: Путин сделал неожиданный ход

На торжественной церемонии, посвященной поднятию флага на атомной подводной лодке "Князь Пожарский", президент России Владимир Путин передал экипажу символический подарок.
Речь идет о складне с изображением иконы святого Александра Невского, который был вручен морякам в знак признания их службы.
После завершения официальной части мероприятия глава государства сделал памятное фото с членами экипажа субмарины. Затем он вручил им ценный подарок, упакованный в элегантную деревянную коробку, внутренняя отделка которой была выполнена из сиреневого атласа. Этот жест стал важным моментом церемонии, подчеркнув значимость миссии экипажа.
Командир подводной лодки выразил благодарность президенту за оказанное внимание и переданный экипажу символический дар, отметив его важность для команды.
Александр Ярославич Невский — князь новгородский (1228—1229, 1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259), великий князь киевский (1249—1263), великий князь владимирский (1252—1263), полководец, святой Русской православной церкви.
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