Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Родственники пропавших бойцов ВСУ вышли на протест
Киев демонстрирует двойную позицию на переговорах
Названа страна ЕС с самым низким процентом госслужащих: что это значит для экономики
Виктория Цыганова связала запрет сатанизма в России со смертью Оззи Осборна
Психолог раскрыла физиологические и психологические причины раздражения
Как правильно ухаживать за ногтями, чтобы маникюр держался до 4 недель
Как избежать трудностей на грунтовых дорогах: советы по защите салона и скорости
Майкл Джордан провёл выходные на Капри в ресторане Аурора
Летние фрукты, от которых питомец может не проснуться: предупреждение для хозяев

Александр Невский на страже морей: Путин сделал неожиданный ход

Путин подарил подлодке Князь Пожарский уникальную икону
Общество

На торжественной церемонии, посвященной поднятию флага на атомной подводной лодке "Князь Пожарский", президент России Владимир Путин передал экипажу символический подарок.

Владимер Путин
Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Владимер Путин

Речь идет о складне с изображением иконы святого Александра Невского, который был вручен морякам в знак признания их службы.

После завершения официальной части мероприятия глава государства сделал памятное фото с членами экипажа субмарины. Затем он вручил им ценный подарок, упакованный в элегантную деревянную коробку, внутренняя отделка которой была выполнена из сиреневого атласа. Этот жест стал важным моментом церемонии, подчеркнув значимость миссии экипажа.

Командир подводной лодки выразил благодарность президенту за оказанное внимание и переданный экипажу символический дар, отметив его важность для команды.

Уточнения

Александр Ярославич Невский — князь новгородский (1228—1229, 1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259), великий князь киевский (1249—1263), великий князь владимирский (1252—1263), полководец, святой Русской православной церкви.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Новый метод восстановления зубов: успехи ученых в выращивании зубных клеток Игорь Буккер Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Армии мира копируют его конструкцию: дрон, которого панически боятся на поле боя
Какие цветы привлекут бабочек и пчел: советы для создания живого сада
Студентка ГУАП разработала метод предупреждения аритмии с помощью нейросети
Самый мощный корень: его влияние на воспалительные процессы и артериальное давление
Кулинарный лайфхак: 5 простых ингредиентов для невероятно сытного супа
Соседов призвал сократить время эфиров на ТВ Лазарева, Киркорова и Баскова
На Красной площади в Москве должен был стоять памятник Спасение России по проекту художника Васнецова
39 дней позора: что случилось с новейшим истребителем НАТО в Индии
Певица Катя Лель тратит миллионы на детективов для поисков пропавшего экс-супруга
Подачу газа из России в Армению приостановили до 26 июля из-за ремонта в Грузии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.