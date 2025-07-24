Александр Невский на страже морей: Путин сделал неожиданный ход

Путин подарил подлодке Князь Пожарский уникальную икону

На торжественной церемонии, посвященной поднятию флага на атомной подводной лодке "Князь Пожарский", президент России Владимир Путин передал экипажу символический подарок.

Фото: kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Владимер Путин

Речь идет о складне с изображением иконы святого Александра Невского, который был вручен морякам в знак признания их службы.

После завершения официальной части мероприятия глава государства сделал памятное фото с членами экипажа субмарины. Затем он вручил им ценный подарок, упакованный в элегантную деревянную коробку, внутренняя отделка которой была выполнена из сиреневого атласа. Этот жест стал важным моментом церемонии, подчеркнув значимость миссии экипажа.

Командир подводной лодки выразил благодарность президенту за оказанное внимание и переданный экипажу символический дар, отметив его важность для команды.

Уточнения

Александр Ярославич Невский — князь новгородский (1228—1229, 1236—1240, 1241—1252 и 1257—1259), великий князь киевский (1249—1263), великий князь владимирский (1252—1263), полководец, святой Русской православной церкви.

