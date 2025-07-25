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Казаки Донецкой Народной Республики присоединились к Всероссийскому казачьему обществу

В государственный реестр казачьих обществ РФ внесено первое из ДНР
2:34
Общество

ГКО "Станица Донецкая" стало первым казачьим обществом ДНР, внесённым в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. Что изменится в судьбе казаков Донбасса, читайте в нашем репортаже.

Регистрация казачьего общества ДНР
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Регистрация казачьего общества ДНР

Историческое объединение

В Донецкой Народной Республике состоялось историческое событие — вручение первого свидетельства о регистрации казачьего общества в государственном реестре казачьих обществ Российской Федерации. Почётный документ получил атаман Государственного казачьего общества "Станица Донецкая", член рабочей группы по казачеству при Главе ДНР Александр Ефременко.

По словам атамана, регистрация общества — это не только результат многолетней работы, но и символическое признание заслуг казачества, которое с 2014 года находится на передовой защиты Русского мира.

"Казак всегда был защитником Святой Руси. Сегодня мы снова выполняем этот долг, как наши предки. Для нас участие в специальной военной операции — это естественное продолжение многовековой традиции служения Отечеству", — отметил Александр Ефременко.

В первых рядах — ветераны и молодёжь

Реестровыми казаками первыми стали участники боевых действий начиная с 2014 года, ветераны СВО, женщины-казачки, представители казачьей молодёжи, а также казачий старейшина как символ преемственности поколений и основа традиционного уклада.

Роль министерства юстиции в объединении казаков

За профессиональную помощь в подготовке и оформлении регистрации казаки вручили благодарственные грамоты сотрудникам отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции РФ по ДНР. В числе отмеченных — начальник Управления Василий Милюков и начальник отдела Елена Якимычева.

Начало нового этапа: как это было

Александр Ефременко подчеркнул, что официальная регистрация казачьего общества — это не только юридический акт, но и начало нового ответственного этапа в истории донецкого казачества:

"К этому мы шли более трёх лет, фактически с 2014 года. Это наша общая победа, и мы уверены, что впереди нас ждут большие дела на благо великого Отечества. Слава Богу — мы казаки!" — прокомментировал объединение со Всероссийским казачьем обществом Александр Ефременко. 

Уточнения

Каза́ки́ или коза́ки (мн. ч. от тюркского слова, значившего «свободный, независимый человек, искатель приключений, бродяга») — этносословная группа служилых людей (преимущественно, православных русских и украинцев) — члены военных формирований, нёсших пограничную службу.

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Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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