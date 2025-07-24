Про котиков подумали: корма Mars продолжат поставляться в магазины сети Х5

Mars сохранит поставку кормов для животных в магазины Х5

2:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Компания Mars приостановила поставки части своей продукции в торговые сети группы X5, однако ограничения затронули исключительно кондитерские изделия, не коснувшись кормов для домашних животных, таких как Whiskas, сообщили в пресс-службе Mars в беседе с РИА Новости.

Фото: flickr.com by Nicolas Suzor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Котёнок

Ранее в этот же день представители X5 объявили, что отгрузки продукции Mars в магазины "Пятёрочка" и "Перекрёсток" были приостановлены из-за разногласий в вопросах ценообразования. По их словам, предложенные поставщиком условия не соответствовали принципам справедливого формирования цен. В ходе переговоров сторонам не удалось прийти к компромиссу, который бы учитывал объёмы закупок и долгосрочные перспективы сотрудничества.

В X5 также отметили, что имеющихся запасов продукции Mars в магазинах хватит до августа-сентября, а в случае необходимости товары могут быть заменены аналогами от других производителей, что исключает риск появления пустых полок.

В компании Mars, в свою очередь, уточнили, что ситуация касается только сегмента кондитерских изделий, а поставки кормов для домашних животных в магазины X5 продолжаются в прежнем режиме.

Mars является одним из крупнейших мировых производителей продуктов питания, базирующимся в Маклине, штат Вирджиния, США.

В портфеле брендов компании — шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, а также корма для домашних животных Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года Mars объявил о приостановке инвестиций в российский бизнес, прекращении рекламной деятельности в стране, а также импорта и экспорта готовой продукции. При этом было отмечено, что производственные мощности компании в России продолжают функционировать.

Уточнения

X5 Group — российская продуктовая розничная торговая компания.

