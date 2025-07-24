Подводный гигант России: Путин даст старт Князю Пожарскому

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Глава государства Владимир Путин отправится в Северодвинск, чтобы принять участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин
Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин

По словам представителя Кремля, на мероприятии будет присутствовать экипаж подводного ракетоносца, а также губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который будет сопровождать президента.

Кроме того, в церемонии примет участие помощник главы государства Алексей Дюмин, отвечающий за координацию подобных вопросов в администрации президента. Песков уточнил, что все события пройдут в Северодвинске.

Уточнения

Северодви́нск - город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования "Северодвинск".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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