Подводный гигант России: Путин даст старт Князю Пожарскому

Новейший подводный крейсер России: Путин примет участие в его запуске

Глава государства Владимир Путин отправится в Северодвинск, чтобы принять участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Путин

По словам представителя Кремля, на мероприятии будет присутствовать экипаж подводного ракетоносца, а также губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который будет сопровождать президента.

Кроме того, в церемонии примет участие помощник главы государства Алексей Дюмин, отвечающий за координацию подобных вопросов в администрации президента. Песков уточнил, что все события пройдут в Северодвинске.

Уточнения

Северодви́нск - город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования "Северодвинск".

