Подводный гигант России: Путин даст старт Князю Пожарскому

Глава государства Владимир Путин отправится в Северодвинск, чтобы принять участие в торжественной церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, на мероприятии будет присутствовать экипаж подводного ракетоносца, а также губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, который будет сопровождать президента.
Кроме того, в церемонии примет участие помощник главы государства Алексей Дюмин, отвечающий за координацию подобных вопросов в администрации президента. Песков уточнил, что все события пройдут в Северодвинске.
Северодви́нск - город в Архангельской области России, административный центр муниципального образования "Северодвинск".
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