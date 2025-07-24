Лето — золотая пора для аферистов: что придумали мошенники для российских туристов

Эксперт Лукацкий назвал популярные схемы мошенничества в сезон отпусков

2:22 Your browser does not support the audio element. Общество

Самыми популярными схемами мошенничества в летний период остаются фальшивые сайты турагентств и билетов. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий.

Фото: unsplash.com by Usman Yousaf is licensed under Free to use under the Unsplash License Мошенник

По словам специалиста, летом активизируются мошенники, которые маскируются под турагентства или продают фальшивые билеты на популярных направлениях.

"Самая популярная история — это, конечно же, сайты фейковых турагентств, которые продают горячие путевки. Второй по популярности, а может быть даже и первый, — это сайты, продающие, якобы, билеты по, опять же, сниженным ценам на популярные направления, будь то Сочи, будь то Турция, Арабские Эмираты, Таиланд и так далее", — отметил Лукацкий.

Он добавил, что активно используются и более локальные схемы. По его словам, мошенники подделывают сайты аренды лежаков у бассейнов или в парках, особенно в жару.

"В каждом, наверное, регионе или в каждом городе есть свои популярные у жителей локации, на которые обычно либо нет мест, либо надо заранее их бронировать, и на этом фоне, как только появляется какой-то дефицит, сразу появляются мошенники", — пояснил эксперт.

Лукацкий подчеркнул, что в зависимости от ситуации, человек либо теряет деньги, либо становится жертвой утечки данных.

"Либо он расстается со своими персональными данными, например, заводя якобы свой личный кабинет и указывая свои логин и пароль, которые затем утекают злоумышленникам, либо он осуществляет оплату и не получает билетов, либо получает, но они фальшивые", — сказал он.

Эксперт напомнил, что главной защитой сегодня остается критическое мышление, так как мошенники имитируют дизайн и структуру легальных сайтов.

"Злоумышленники сегодня делают сайты достаточно сильно похожими на настоящие, дизайн сайта обычно тоже копируется с настоящего, и при хорошей работе его не отличишь от мошеннического и наоборот", — отметил Лукацкий.

Он подчеркнул, что доверять стоит только проверенным ресурсам, желательно тем, которые уже занесены в закладки, и избегать случайных ссылок из рекламы или поисковой выдачи.