В России готовят новые меры против буллинга в школах: обидчиков отправят под надзор

Депутат Берулава заявил о необходимости законов против буллинга в школах

Создание нормативных документов для борьбы с буллингом в школах необходимо, однако подход к законопроекту должен быть взвешенным. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ буллинг в школе

Ранее в России предложили временно направлять в учебно-воспитательные спецшколы детей, которые неоднократно участвовали в травле и применяли физическое насилие к сверстникам. Как сообщают "Ведомости", перевод таких детей возможен только при согласии родителей и заключении центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Окончательные сроки пребывания в спецучреждениях не определены. Законопроект разрабатывается с 2022 года.

По словам Берулавы, комитет по просвещению пока не приступал к обсуждению законопроекта о буллинге. Он также отметил, что проблема буллинга в школах действительно требует системного подхода и законодательного реагирования.

"Я думаю, что необходимо, жизнь подсказывает, у нас какие-то нормативные документы должны быть, но на уровне законопроекта обсуждать на здравомыслящем уровне", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, реальность школьной среды диктует необходимость разработки регламентов, которые помогут защитить и детей, и педагогов.

"Раз в школе такое есть, мы должны какие-то нормативные документы разработать, пускай это будет в виде законопроекта, а здравомыслящие люди внесут конкретные предложения", — добавил Берулава.

Он также подчеркнул важность основного принципа в образовательной среде.

"Знаете как, главный девиз для школы — 'Не навреди', правильно? Если в школу заходит — не навреди", — отметил специалист.