Молоток против интернета: Госдума перешла красную черту

Вместо борьбы с экстремизмом – борьба с пользователями: критика Госдумы

Новый законопроект о VPN, принятый Государственной Думой, вызвал бурную реакцию в обществе и резкую критику со стороны ряда общественных деятелей.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Депутат Госдумы Михаил Делягин выразил мнение, что подобные инициативы наносят ущерб репутации не только парламента, но и всей системы государственного управления, превращая её в объект насмешек. Об этом пишет "Царьград".

Госдума в третьем чтении одобрила закон, вводящий штрафы за использование VPN для поиска экстремистских материалов в интернете. Если документ получит одобрение Совета Федерации и подпись президента, нарушителям придётся заплатить от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, был принят ещё один закон, запрещающий рекламу VPN-сервисов.

Михаил Делягин указал, что такие меры выглядят как давление на собственных граждан. По его мнению, популярность VPN в России обусловлена многочисленными запретами, которые вводят власти, вынуждая людей искать обходные пути. Он также отметил, что сначала доступ к YouTube был искусственно замедлен, что подтолкнуло людей к использованию VPN, а теперь власти запрещают даже рекламу таких сервисов, что, по его словам, выставляет государственные институты в нелепом свете.

Министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, заверил, что новый закон не создаст проблем для населения и будет направлен исключительно против экстремистов.

Однако политолог Сергей Марков, комментируя ситуацию в эфире программы "Царьград. Главное", выразил противоположное мнение. Он считает, что власти переусердствовали с ограничениями, особенно с замедлением YouTube, лишив людей доступа к полезному контенту без предоставления достойной альтернативы. Марков подчеркнул, что государство должно создавать условия, при которых гражданам не придётся нарушать закон.

Экономический обозреватель Юрий Пронько, ведущий "Царьграда", сравнил происходящее с сюжетом антиутопии Джорджа Оруэлла "1984", отметив, что людей начинают наказывать за так называемые "мыслепреступления".

Юристы также выразили обеспокоенность, указав, что новый закон противоречит 29-й статье Конституции РФ, гарантирующей право на свободный поиск информации. Один из депутатов во время обсуждения законопроекта прямо указал на это несоответствие, однако это не повлияло на итоговое решение парламентариев.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на ещё одну проблему, связанную с массовым использованием VPN. По её словам, правоохранительные органы рискуют утонуть в потоке жалоб на обычных пользователей, что отвлечёт их от борьбы с настоящими преступниками.

Кроме того, она отметила, что закон может затруднить работу самой Лиги, которая занимается выявлением запрещённого контента в интернете для передачи данных в правоохранительные органы.

В последние годы деятельность Госдумы всё больше сводится к введению запретов и штрафов, что, по мнению критиков, превращает законодательный орган в инструмент давления на граждан, вместо того чтобы защищать их интересы.

Уточнения

Джордж О́руэлл — британский писатель, журналист и литературный критик, радиоведущий, автор мемуаров, публицист.

