Война в двух шагах от рая: россияне продолжают отдыхать в Таиланде

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1:31
Общество

Российские путешественники не спешат отменять свои поездки в Таиланд, несмотря на обострение ситуации на границе с Камбоджей, сообщили представители туристической отрасли в беседе с РИА Новости.

Краби, Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Максим Улитин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Краби, Таиланд

Конфликт между Таиландом и Камбоджей, который длится уже несколько недель, утром в четверг перешёл в стадию вооружённого противостояния. На границе начались перестрелки, после чего стороны применили артиллерию.

Камбоджа использовала реактивные системы залпового огня "Град", нанеся удары, в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда.

В ответ Таиланд провёл авиаудары по позициям камбоджийских военных. В результате столкновений имеются жертвы и пострадавшие с обеих сторон, включая мирных жителей. Власти четырёх приграничных провинций Таиланда приняли решение об эвакуации населения из-за нарастающей напряжённости, о чём сообщило местное издание Nation.

Руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что обострение ситуации не повлияло на планы туристов. По его словам, отказов от забронированных туров не зафиксировано, так как основные курорты Таиланда расположены на островах, вдали от зоны конфликта, что исключает угрозу для отдыхающих.

В пресс-службе туроператора "Интурист" также подтвердили, что клиенты не аннулируют свои поездки в Таиланд, несмотря на сложившуюся обстановку.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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