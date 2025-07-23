Айти-профессия за три месяца: правда, которую не расскажут школы

Эксперт рассказала о перспективах работы в IT-cфере после учебы в онлайн-школах

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

Онлайн-курсы могут стать хорошим стартом для работы в IT, но не гарантируют трудоустройства. Об этом Pravda.Ru заявила руководитель проектов Дарья Кантемирова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

По словам Кантемировой, перспективы трудоустройства после онлайн-курсов зависят от целого ряда факторов. Она пояснила, что рынок стал заметно требовательнее после бума цифровых профессий.

Эксперт отметила, что работодатели сегодня ищут не просто выпускников, а специалистов с практическими навыками. Она подчеркнула, что курсы могут быть хорошим стартом, особенно если включают реальные проекты, менторскую поддержку и карьерную помощь.

"Онлайн-курсы могут стать хорошим стартом, особенно если они включают реальные проекты, менторство и помощь с карьерой", — пояснила Кантемирова.

При этом она подчеркнула, что пройти курс — это только первый шаг.

"Одного курса недостаточно — важно развивать портфолио, участвовать в проектах, прокачивать soft skills и быть готовым учиться дальше", — добавила эксперт.

Кантемирова также уточнила, какие направления сейчас особенно востребованы. По ее словам, это анализ данных, DevOps, backend-разработка, искусственный интеллект и кибербезопасность.

В завершение Кантемирова подчеркнула, что без практики и постоянного развития устроиться в IT будет крайне сложно, даже после завершения самого качественного курса.

"Курс — это только самое начало пути. Перспективы есть, если подкреплять знания практикой и постоянно развиваться", — подытожила эксперт.