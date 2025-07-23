Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сумму выплат при рождении детей до 1 миллиона рублей не будут облагать НДФЛ
Пошаговый макияж для увеличения губ: как добиться объёма без инъекций
Пошаговое руководство по удалению кротов из сада с помощью экологичных методов
Ошибки при стирке микрофибры, которые сокращают срок службы ваших салфеток
Как установить двойной пол в багажнике для упорядочивания вещей и создания дополнительного места
Крупный налоговый долг Оззи Осборна осложнит распределение наследства
Врач Харлов: постоянная тошнота может быть симптомом гастрита или заболеваний ЖКТ
Мегалодон был экологически универсальным хищником — исследование
Малосольные огурцы с укропом можно приготовить за 1-2 часа

Айти-профессия за три месяца: правда, которую не расскажут школы

Эксперт рассказала о перспективах работы в IT-cфере после учебы в онлайн-школах
1:42
Общество

Онлайн-курсы могут стать хорошим стартом для работы в IT, но не гарантируют трудоустройства. Об этом Pravda.Ru заявила руководитель проектов Дарья Кантемирова.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

По словам Кантемировой, перспективы трудоустройства после онлайн-курсов зависят от целого ряда факторов. Она пояснила, что рынок стал заметно требовательнее после бума цифровых профессий.

Эксперт отметила, что работодатели сегодня ищут не просто выпускников, а специалистов с практическими навыками. Она подчеркнула, что курсы могут быть хорошим стартом, особенно если включают реальные проекты, менторскую поддержку и карьерную помощь.

"Онлайн-курсы могут стать хорошим стартом, особенно если они включают реальные проекты, менторство и помощь с карьерой", — пояснила Кантемирова.

При этом она подчеркнула, что пройти курс — это только первый шаг.

"Одного курса недостаточно — важно развивать портфолио, участвовать в проектах, прокачивать soft skills и быть готовым учиться дальше", — добавила эксперт.

Кантемирова также уточнила, какие направления сейчас особенно востребованы. По ее словам, это анализ данных, DevOps, backend-разработка, искусственный интеллект и кибербезопасность.

В завершение Кантемирова подчеркнула, что без практики и постоянного развития устроиться в IT будет крайне сложно, даже после завершения самого качественного курса.

"Курс — это только самое начало пути. Перспективы есть, если подкреплять знания практикой и постоянно развиваться", — подытожила эксперт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Врач Харлов: постоянная тошнота может быть симптомом гастрита или заболеваний ЖКТ
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы
Мегалодон был экологически универсальным хищником — исследование
Малосольные огурцы с укропом можно приготовить за 1-2 часа
Эксперт рассказала о перспективах работы в IT-cфере после учебы в онлайн-школах
Советы диетолога: как насладиться отпуском и не набрать вес
Турция ввела запрет на международные eSIM, виртуальные SIM-карты вне работы
Новгородские учёные создали систему умного дома с автоматической интеграцией устройств
Основные принципы успешных домашних тренировок: нагрузка, регулярность и питание — советы тренеров
Певец Шаман показал, как проводит часы досуга с Мизулиной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.